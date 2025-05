Mieszkanie na wynajem jako pasywny produkt inwestycyjny

Dzięki współpracy z Renters deweloper jest w stanie zaoferować swoim klientom nieruchomość z wartością dodaną – gotowy produkt inwestycyjny z pełną obsługą – co daje istotną przewagę wobec konkurentów. Dla nabywców mieszkań inwestycja jest pasywna i bezobsługowa – Renters zapewnia pełnen serwis, w dużej mierze zautomatyzowany. Firma dba o obsługę rezerwacji, marketing, sprzątanie, kwestie techniczne, obsługę gości, a także dynamiczne zarządzanie cenami i obłożeniem, co ma wpływ na większe zyski z najmu.

Współpraca z Renters to dla dewelopera dostęp do szerokiej bazy aktywnych inwestorów poszukujących lokali na wynajem.

Bezpieczeństwo regulacyjne właścicieli mieszkań

Bardzo ważnym aspektem jest to, że Renters wspiera właścicieli mieszkań również w szeroko rozumianym aspekcie podatkowo-legislacyjnym. Współpraca obejmuje bowiem nie tylko zarządzanie wynajmem, ale także dbałość o legalność we współpracy z samorządami. W kontekście planowanych zmian regulacji kluczowe będzie wybranie operatora, który skutecznie poprowadzi właścicieli przez nowy proces dostosowania prawa do aktualnych realiów rynkowych i wymagań UE. Chodzi głównie o przygotowywaną przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ustawę regulującą krótki najem, która będzie uwzględniać nowe wymogi unijne. Renters, w imieniu właścicieli, zgłasza obiekty do stosownych rejestrów, odprowadza opłaty miejscowe (np. klimatyczna czy uzdrowiskowa) i dba o prawidłowość innych zobowiązań, które powinny być regulowane na bieżąco i które gwarantują bezpieczne funkcjonowanie obiektu noclegowego w przyszłości, bez ryzyka ponoszenia sankcji za nierealizowanie wymogów obowiązujących przepisów lokalnych.

– Deweloperzy starają się dzisiaj tworzyć ofertę, która będzie zarówno atrakcyjna, jak i zróżnicowana – mówi Kamil Krzyżanowski, prezes Renters. – Z jednej strony odpowiadają na potrzeby osób szukających mieszkań do życia, z drugiej – widzą potencjał w klientach inwestycyjnych, którzy traktują zakup jako formę lokaty kapitału. Właśnie tu wkracza nasze doświadczenie. Współpraca z Renters to nie tylko możliwość pokazania, że za projektem stoi sprawdzony operator najmu. To realne wsparcie zarówno dla sprzedaży, jak i dla zespołu projektującego inwestycję. Przekazujemy praktyczną wiedzę, szkolimy handlowców, dzielimy się doświadczeniem z rynku najmu. Podpowiadamy, jak przygotować obiekt pod wynajem, jak zoptymalizować projekt już na etapie planowania, a także, jak skutecznie rozmawiać z klientami inwestycyjnymi. Wspieramy też promocję inwestycji, dostarczamy gotowe materiały marketingowe i angażujemy się w działania reklamowe. Ale co najważniejsze, deweloper nie musi kończyć zarabiania na projekcie wraz z przekazaniem kluczy mieszkańcom. W ramach współpracy z Renters może nadal czerpać zyski z inwestycji, uczestnicząc w modelu podziału przychodów z najmu. To realna szansa na długofalowe monetyzowanie projektu, nawet po jego formalnym zakończeniu – podkreśla.

Firma wskazuje, że szczególnie dobrze ten model współpracy sprawdza się w lokalizacjach turystycznych – w kurortach nad morzem i w górach, gdzie inwestorzy szukają bezpiecznych i dochodowych form lokowania kapitału. To właśnie tam Renters zbudował pozycję lidera i tam zna każdy mechanizm rządzący rynkiem najmu. Z takich miejsc firma się wywodzi – dlatego wie, jak przekuć lokalizację w realny zysk. Dla dewelopera to nie tylko przewaga konkurencyjna, ale przede wszystkim szansa na długofalowe zarabianie na projekcie, nawet po jego formalnym zakończeniu.