Spółka Renters.pl, operator najmu krótkoterminowego w Polsce, kupiła bułgarską firmę Flat Manager. To pierwszy krok zapowiadanej międzynarodowej ekspansji w naszym regionie Europy.

Flat Manager to spółka założona w 2017 r., dziś zarządza blisko 600 mieszkaniami w 14 miastach Bułgarii. Apartamenty są dostępne w programie Homes & Villas by Marriott International – to jedyny operator w Bułgarii będący partnerem hotelarskiej sieci.

– Dzięki tej transakcji nie tylko zwiększamy nasze portfolio, ale także zyskujemy cenne know-how, doświadczenie z bułgarskiego rynku. Nasze podejście opiera się na synergii, staramy się wykorzystać najlepsze praktyki obu organizacji, nie narzucając naszych metod i procesów operacyjnych. Wierzymy, że dzięki połączeniu umiejętności i ekspertyzie obu firm będziemy mogli kreować i współtworzyć przyszłe trendy w naszej branży w regionie CEE. Chcemy zachować markę, którą przejmujemy, ponieważ uznajemy jej wartość i widzimy jej ogromny potencjał – powiedział Kamil Krzyżanowski, prezes Renters.pl.

– To dopiero początek naszej międzynarodowej ekspansji. Na rynku w Europie Środkowo-Wschodniej prowadzimy już kolejne rozmowy. Planujemy łączenie sił w ramach wspólnych spółek z lokalnymi operatorami na drodze do budowy największej platformy w branży zarządzania najmem krótkoterminowym w naszej części Europy. Wierzę, że na ich efekty nie będziemy musieli długo czekać – skomentował Jakub Kuberski, partner w Enterprise Investors. Fundusz private equity zainwestował w Renters.pl wiosną 2023 r.