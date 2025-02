– Ubiegły rok był dla Renters przełomowy. Udało nam się znacząco poszerzyć nasze portfolio oraz zrealizować ambitną strategię ekspansji zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Patrzymy w przyszłość z optymizmem, a dla naszych właścicieli w 2025 r. chcemy być jeszcze silniejszym i bardziej merytorycznym partnerem. Właściciele oczekują od nas nie tylko efektywności, ale także wsparcia w podejmowaniu decyzji, które prowadzą do sukcesu w wynajmie – skomentował prezes Kamil Krzyżanowski.

Nadchodzą zmiany w najmie krótkoterminowym. Szara strefa do likwidacji

Jak cała branża, Renters czeka na projekt ustawy o regulacji najmu krótkoterminowego – nad przepisami, w tym implementacją przepisów unijnych, pracuje Ministerstwo Sportu i Turystyki.

- Popieramy stworzenie centralnego rejestru mieszkań na wynajem, który pozwoli wyeliminować szarą strefę i zwiększyć bezpieczeństwo zarówno właścicieli nieruchomości, jak i najemców. Nasza współpraca z właścicielami mieszkań obejmuje nie tylko zarządzanie wynajmem, ale także dbałość o jego legalność we współpracy z samorządami. W kontekście planowanych zmian w 2025 r. kluczowe będzie wybranie operatora, który skutecznie poprowadzi właścicieli przez nowy proces dostosowania prawa do aktualnych realiów rynkowych i wymagań UE – podkreślił Krzyżanowski. - W Renters, w imieniu właścicieli, zgłaszamy obiekty do odpowiednich rejestrów, odprowadzamy opłaty miejscowe - jak klimatyczna czy uzdrowiskowa - i dbamy o prawidłowość innych zobowiązań, które powinny być regulowane na bieżąco oraz gwarantują bezpieczne funkcjonowanie obiektu noclegowego w przyszłości, bez ryzyka ponoszenia sankcji za nierealizowanie wymogów obowiązujących aktualnie przepisów lokalnych. Dobrze zarządzany wynajem krótkoterminowy może być transparentny, przynosić korzyści miastom i wpisywać się w długoterminową strategię rozwoju turystyki. Samo wprowadzenie nowych przepisów to jedno, równie ważne jest ich faktyczne przestrzeganie i kontrolowanie podmiotów, które nadal funkcjonują poza systemem – podkreślił.