Nie żyje Loretta Swit, major "Gorące Wargi" z serialu "M*A*S*H"

Magazyn "Rolling Stone" umieścił „M*A*S*H” na 25. miejscu najlepszych programów telewizyjnych wszech czasów, a "Time Out" na 34. miejscu. W 2009 roku serial zdobył nagrodę Impact Award podczas corocznych nagród TV Land. W 1975 dobył nagrodę Peabody „za głębię humoru i sposób wykorzystania komedii do podnoszenia na duchu, a także do przedstawiania głębokich oświadczeń natury wojny”.

Choć w filmie Altmana z 1970 r. Houlihan była jednowymiarową, oszalałą na punkcie seksu postacią, dzięki czemu zyskała przydomek „Gorące Wargi”, to w serialu stała się jedną z głównych bohaterek, wraz z Alanem Aldą (Benjamin Franklin "Sokole Oko" Pierce ), Mike'em Farrellem ( BJ Hunnicut), Wayne'em Rogersem ("Trapper John" McIntyre) czy Jamie'em Farrem ("Max" Klinger), tworząc niezapomnianą obsadę wojskowego szpitala, która dzięki humorowi i nieustającym drobnym złośliwostkom, ale też głębokiej przyjaźni stara się przeżyć koszmar wojny.