Naukowcy ostrzegają przed tym, co dzieje się w oceanach. „Prawdziwy powód do niepokoju”

Ciemnienie oceanów stanowi poważne zagrożenie dla życia morskiego

Mimo że dokładne skutki tych zmian nie są jeszcze znane, według naukowców mogą wpłynąć na ogromną liczbę gatunków morskich oraz na usługi ekosystemowe związane z oceanami.

„Nasze wyniki dostarczają dowodów na to, że takie zmiany powodują powszechne ciemnienie, które zmniejsza ilość oceanu dostępną dla zwierząt polegających na Słońcu i Księżycu w celu przetrwania i rozmnażania. Polegamy również na oceanie i jego strefach fotycznych w kwestii powietrza, którym oddychamy, ryb, które jemy, naszej zdolności do walki ze zmianą klimatu oraz ogólnego zdrowia i dobrego samopoczucia planety. Biorąc to wszystko pod uwagę, nasze odkrycia stanowią prawdziwy powód do niepokoju” – powiedział Thomas Davies, jeden z autorów badania.

Zjawisko ciemnienia oceanów może mieć w praktyce ogromny wpływ na cały ekosystem morski. Tim Smyth z Plymouth Marine Laboratory, drugi autor badania przyznał, że „jeśli strefa fotyczna zmniejszy się o około 50 m na dużych obszarach oceanu, zwierzęta, które potrzebują światła, zostaną zmuszone do zbliżenia się do powierzchni, gdzie będą musiały konkurować o pożywienie i inne potrzebne im zasoby”.

W jakich konkretnie regionach zaobserwowano ciemnienie oceanów? Najbardziej widoczne zmiany głębokości strefy fotycznej na otwartym oceanie odnotowano na szczycie Prądu Zatokowego oraz wokół Arktyki i Antarktydy, czyli tam, gdzie skutki zmiany klimatu są największe. Jeśli chodzi o regiony przybrzeżne i zamknięte morza, ciemnienie było szczególnie widoczne na Morzu Bałtyckim, na obszarach Morza Północnego i Morza Celtyckiego, na wschodnim wybrzeżu Anglii i Szkocji, liniach brzegowych Walii oraz północnych obszarach Morza Irlandzkiego.

Na szczęście są też dobre informacje. Okazuje się bowiem, że w ciągu ostatnich 20 lat około 10 proc. oceanu (obszar o powierzchni ponad 37 milionów km2) stał się jaśniejszy. Dotyczy to m.in. znacznej części kanału La Manche i regionów rozciągających się od północnej Szkocji do Orkadów i Szetlandów.