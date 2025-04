- Najmniejszy odsetek mieszkań jednopokojowych w ofercie, a co za tym idzie - najmniejszy ich wybór, odnotowaliśmy w Lublinie, Rzeszowie i Olsztynie. W tych miastach niespełna jedna oferta na pięćdziesiąt to kawalerka (ok. 5 proc. ofert) – wskazuje Marcin Drogomirecki. - Na największym w Polsce - warszawskim rynku mieszkaniowym - kawalerki stanowią 10,5 proc wszystkich mieszkań na rynku wtórnym, a w Krakowie - 11,5 proc.

Foto: mat.prasowe

Droga Warszawa, tania Bydgoszcz

Najdrożej jest w stolicy. Jak podaje Drogomirecki, średnia cena kawalerek na warszawskim rynku wtórnym to 568 tys. zł. Przeciętna cena mkw. takich lokali to 18,4 tys. zł. - Niewiele mniej życzą sobie oferenci w Krakowie i w Gdańsku – mówi analityk. Na krakowskim rynku wtórnym takie mieszkania są oferowane średnio po 535 tys. zł, a w Gdańsku – po 530 tys. zł. Także średnia cena mkw. używanej kawalerki w tych miastach jest zbliżona – wynosi 17,8 zł i 18 tys. zł.

Zdecydowanie niższe niż w Warszawie są średnie ceny ofertowe mieszkań jednopokojowych w Rzeszowie, Szczecinie i Lublinie. - Myśląc o zakupie kawalerki w tych miastach, trzeba się liczyć wydatkiem na poziomie ok. 370 tys. zł, to ok. 35 proc. mniej niż w stolicy.

Wśród 13 analizowanych miast najniższe ceny kawalerek oferują Łódź i Bydgoszcz. - W Łodzi średnia cena kawalerki jest o ponad połowę niższa niż w Warszawie, wynosi 269 tys., zł – podaje Marcin Drogomirecki. Metr takiego lokalu kosztuje średnio 8,8 tys. zł. - Jeszcze taniej jest w Bydgoszczy, gdzie średnia cena kawalerki to 253 tys. zł, a cena metra kwadratowego to ok. 8,6 tys. zł, czyli o ponad połowę mniej niż Warszawie, Krakowie czy Gdańsku.