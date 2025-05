Sytuacja najemców może się pogorszyć

- Wysokość obniżek lub podwyżek była bardzo zróżnicowana także w zależności od liczby pokoi. Np. w przypadku kawalerek mediana czynszu spadła w tym roku w Warszawie (do 2,6 tys. zł) i Wrocławiu (do 2,2 tys. zł). Z kolei mieszkania dwupokojowe potaniały w Warszawie (do 3,8 tys. zł), Poznaniu (do ok. 2,6 tys. zł) i Gdańsku (do 2,8 tys. zł), zaś trzypokojowe – jedynie we Wrocławiu (do 3,5 tys. zł) – podaje Marek Wielgo.

Jego zdaniem w kolejnych miesiącach nie można wykluczyć niekorzystnego z punktu widzenia najemców rozwoju sytuacji. - Wprawdzie niemal we wszystkich metropoliach – wyjątkiem był Gdańsk – wybór mieszkań na wynajem wciąż jest większy niż w końcówce ubiegłego roku. Jednak w ubiegłym miesiącu oferta wyraźnie się skurczyła, a najbardziej – o 26 proc. - w Gdańsku (do 2,5 tys. lokali) – podaje analityk.

W Krakowie na najemców czekało 6,5 tys. mieszkań (o 22 proc. mniej niż w marcu), we Wrocławiu – 5,4 tys. (minus 13 proc.), w Łodzi – 2,8 tys. (minus 18 proc.), w Poznaniu – 3,3 tys. (minus 11 proc.), a w Katowicach – 2,2 tys. (minus 8 proc.).

Sezonowy rynek najmu

Eksperci serwisu GetHome.pl zwracają uwagę na sezonowość rynku najmu. - Na ogół w marcu i kwietniu popyt wyraźnie się ożywia, osiągając apogeum wczesną jesienią, kiedy mieszkań szukają studenci – mówi Marek Wielgo. - Tymczasem – jak pokazują dane Adradar – pod koniec kwietnia w całym kraju było ok. 74 tys. unikatowych ofert mieszkań na wynajem, czyli o 15 proc. mniej niż miesiąc wcześniej. Co ważne, w kwietniu na rynku najmu pojawiło się tylko 42 tys. nowych unikatowych ofert, czyli o 18 proc. mniej niż w marcu. Z drugiej strony wycofano ich dużo więcej, bo 55 tys. - wskazuje.