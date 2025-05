Przełomowe odkrycie archeologów. Nowe ustalenia na temat ewolucji człowieka

Trwające niemal trzy lata badania znaleziska prowadzone były przez zespół hiszpańskich archeologów, geologów i policyjnych ekspertów medycyny sądowej pod kierownictwem naukowców z Uniwersytetu Complutense w Madrycie. Wyniki badań opublikowane zostały 24 maja w czasopiśmie naukowym „Archaeological and Anthropological Sciences”.

Naukowcy zbadali odnaleziony w Hiszpanii kamień przypominający ludzką twarz

Przedmiotem badań stał się znaleziony w lipcu 2022 roku w schronisku skalnym San Lázaro na obrzeżach Segowii w środkowej Hiszpanii granitowy, podłużny kamień mający niewiele ponad 20 cm długości. Swoim wyglądem przypominał wydłużoną ludzką twarz z naturalnymi zagłębieniami w miejscach oczu i ust. Uwagę zwracała jednak zwłaszcza znajdująca się niemal na samym środku kamienia czerwona kropka przypominająca domalowany celowo nos.

To właśnie ona stała się głównym przedmiotem badań naukowców, którzy chcieli stwierdzić, czy pojawiła się tam przez przypadek, czy została postawiona w konkretnym celu.

- Wszyscy myśleliśmy o tym samym i patrzyliśmy na siebie nawzajem z powodu kształtu: wszyscy myśleliśmy: „To wygląda jak twarz”. Ale oczywiście to nie wystarczyło. Kontynuując nasze badania, wiedzieliśmy, że potrzebujemy informacji, aby móc wysunąć hipotezę, że istnieje tu pewna celowość, że jest to obiekt symboliczny i że jednym z możliwych wyjaśnień – chociaż nigdy nie będziemy tego wiedzieć na pewno – jest to, że jest to symbolizacja twarzy – powiedział David Álvarez Alonso, archeolog z Uniwersytetu Complutense w Madrycie cytowany przez serwis „The Guardian”.