Okazuje się, że dużą rolę w tym wszystkim odegrało szczęście. „Odkrycie, że ASKAP J1832–0911 emituje promienie rentgenowskie, przypominało znalezienie igły w stogu siana” – mówi główny autor badania, dr Ziteng (Andy) Wang z oddziału ICRAR na Curtin University w Australii, w komunikacie wydanym przez ICRAR. „Radioteleskop ASKAP ma szerokie pole widzenia nocnego nieba, podczas gdy Chandra obserwuje tylko jego ułamek. Tak więc, na szczęście, Chandra obserwowała ten sam obszar nocnego nieba w tym samym czasie” – wyjaśnia badacz.

W odkrycie i zbadanie ASKAP J1832-0911 zaangażowani byli naukowcy z całego świata

Odkrycie, że długookresowy stan przejściowy ASKAP J1832–0911 emituje zarówno fale radiowe, jak i rentgenowskie, zwiększa naszą wiedzę na temat LPT. Prof. Nanda Rea z Instytutu Nauk Kosmicznych (ICE-CSIC) i Instytutu Studiów Kosmicznych Katalonii (IEEC) w Hiszpanii, współautorka badania, tłumaczy: „Znalezienie jednego takiego obiektu wskazuje na istnienie wielu innych. Odkrycie jego przejściowej emisji promieni X otwiera nowe spojrzenie na ich tajemniczą naturę”. I dodaje: „Co również jest naprawdę niezwykłe, to fakt, że badanie to jest dowodem niesamowitej pracy zespołowej, w którą zaangażowani są naukowcy z całego świata o różnorodnej i uzupełniającej się wiedzy specjalistycznej”.

Znane teorie nie wyjaśniają w pełni tego, co obserwujemy

Nowe obiekty fascynują naukowców. Wokół nich istnieje bardzo dużo znaków zapytania. Nadal nie wiemy, co powoduje występowanie obserwowanych sygnałów. Nie wiemy też, dlaczego „włączają się” i „wyłączają” w tak długich, regularnych i nietypowych odstępach czasu. Według dr. Zitenga Wanga nie przypominają one niczego, co widzieliśmy do tej pory.

„ASKAP J1832–0911 może być magnetarem (jądrem martwej gwiazdy o silnym polu magnetycznym) lub parą gwiazd w układzie podwójnym, w którym jedna z nich jest silnie namagnesowanym białym karłem (gwiazdą o małej masie pod koniec swojej ewolucji)” – tłumaczy. „Jednak nawet te teorie nie wyjaśniają w pełni tego, co obserwujemy. To odkrycie może wskazywać na nowy typ fizyki lub nowe modele ewolucji gwiazd” – mówi.