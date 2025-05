Chiny rozpoczęły nową misję kosmiczną, która „dostarczy przełomowych odkryć”. Jaki mają cel?

Chińscy naukowcy mają duże oczekiwania wobec misji

Naukowcy zaangażowani w misję mają nadzieję, że pogłębi ona wiedzę na temat pochodzenia, ewolucji i cech dwóch ciał niebieskich, które mają być przedmiotem badania. Ich celem jest dokonanie pomiaru parametrów fizycznych dwóch obiektów, w tym dynamiki orbitalnej, rotacji, rozmiaru, kształtu i właściwości termicznych. Oprócz tego misja zbada topografię, skład i strukturę wewnętrzną ciał niebieskich, a być może również materię wyrzuconą przez kometę pasa głównego. Gdy próbki zostaną sprowadzone na Ziemię, naukowcy przeprowadzą analizę laboratoryjną, aby określić właściwości fizyczne próbek, skład chemiczny i mineralny oraz cechy strukturalne.

Chińska Narodowa Agencja Kosmiczna przyznaje, że proces misji jest złożony. Pierwszym celem ma być asteroida 2016HO3. Statek będzie podróżował przez około rok, aby do niej dotrzeć. Gdy znajdzie się około 30 000 km od asteroidy, zacznie stopniowo zbliżać się do celu, stosując strategię jednoczesnego lotu i sondowania, aby określić obszar pobierania próbek. Samo pobranie materiału nie będzie łatwe, biorąc pod uwagę słabą grawitację asteroidy. Następnie statek poleci z powrotem w kierunku Ziemi. Kapsuła powrotna oddzieli się od głównej sondy i według założeń dostarczy próbki na naszą planetę do końca 2027 roku.

Główna sonda będzie następnie kontynuować podróż w kierunku komety głównego pasa 311P. Ten cel jest już znacznie bardziej odległy. Asteroida 2016HO3 znajduje się w odległości od 18 do 46 mln km od Ziemi, podczas gdy kometa pasa głównego 311P w odległości około 150 do 500 mln km, krążąc między Marsem a Jowiszem. Ten ogromny dystans sprawia, że sonda musiała spełnić bardzo rygorystyczne wymagania dotyczące systemu komunikacji, trajektorii, zarządzania energią i zdolności do utrzymania wysoce niezawodnej, długoterminowej wydajności operacyjnej.

„Największym wyzwaniem, z jakim się mierzymy, jest mnogość niewiadomych dotyczących naszych celów eksploracji. Kształt asteroidy, zachowanie obrotowe i charakterystyka powierzchni pozostają niejasne, co znacznie skomplikowało projekt zarówno statku kosmicznego, jak i jego metody pobierania próbek” – powiedział Chen Chunliang, ekspert z China Aerospace Science and Technology Corporation. „Aby rozwiązać te niepewności, przeprowadziliśmy obszerne symulacje naziemne, umożliwiając sondzie zastosowanie wielu strategii awaryjnych. Dodatkowo zaprojektowaliśmy lekkie, elastyczne panele słoneczne o dużej powierzchni, aby zapewnić stałe zasilanie podczas podróży w głąb kosmosu” – dodał.