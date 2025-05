Nowe obserwacje dotyczące gwiazd. „Odkrycia te podważają obecne modele"

Opierając się na obserwacjach oscylacji Li i współpracownicy uważają, że HD 219134 jest ponad dwa razy starsza od Słońca i liczy ok. 10,2 miliarda lat. To wynik nieco inny niż ten, który podawano do tej pory. Według Li i jego współpracowników, ich badania są obarczone mniejszym ryzykiem błędu. To oznacza, że obliczanie wieku gwiazd przy wykorzystaniu ich oscylacji może pomóc udoskonalić dotychczasowe modele i szacunki.

Różnica w obliczeniach dotyczących wieku gwiazdy HD 219134 nie jest jedynym zaskakującym wynikiem nowej analizy. Naukowcy odkryli również, że gwiazda ta jest mniejsza, niż wcześniej zakładano. Inne pomiary wskazywały, że promień gwiazdy jest o około 4 proc. większy. To sugeruje, że planeta jest bardziej zwarta, niż do tej pory przypuszczano. „Odkrycia te podważają obecne modele, zwłaszcza w przypadku chłodniejszych gwiazd, takich jak HD 219134, która ma co najmniej pięć planet, w tym dwie skaliste o rozmiarach znacznie większych od Ziemi, których skład może przypominać Ziemię” – czytamy w komunikacie Uniwersytetu Hawajskiego.

Poznawanie wieku gwiazd, zwłaszcza takich, które mają planety podobne do Ziemi, jest ważne, ponieważ gwiazdy i planety tworzą się w tym samym czasie. Oznacza to, że poznając wiek gwiazd, poznajemy wiek ich planet. Wiedza ta może być pomocna w zawężeniu celów do poszukiwania potencjalnego życia we Wszechświecie.