10 min. 50 sek.

dr Tomasz Rożek: Badanie kosmosu to kosmos korzyści | PFNI 2025

Dlaczego warto zajmować się kosmosem i technologiami kosmicznymi? - Dlatego, że to zmienia nasze życie. Dlatego, że mobilizuje i inspiruje młodych ludzi do rozwoju, do nauki. Żeby się dowiedzieć, czy wszechświat jest kulą albo jakimś innym tworem. A technologie, które stworzymy, żeby znaleźć odpowiedź na takie pytanie, za chwilę znajdą się w naszej kieszeni, w naszym samochodzie czy u naszego lekarza – odpowiada dr Tomasz Rożek, popularyzator nauki, założyciel fundacji Nauka. To Lubię.

