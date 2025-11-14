10 min. 23 sek.

Paulina Różyło-Nowicka oraz Dariusz Daszewski: Od marzenia do pilotażu | PFNI 2025

Żeby zacząć latać, trzeba mieć marzenie. Trzeba wiedzieć, czego się chce i zacząć z pełną determinacją realizować ten cel. Im dalej - więcej się widzi, więcej się rozumie i wybiera się tą swoją właściwą ścieżkę. Potrzebne jest tu trochę szczęścia, ale najważniejsza pozostaje determinacja – mówią Paulina Różyło-Nowicka oraz Dariusz Daszewski, piloci.

