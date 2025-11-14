10 min. 36 sek.

Michał Tabisz: Dlaczego organizujemy Podkarpacki Festiwal Nauki i Innowacji | PFNI 2025

To wydarzenie ma stworzyć przestrzeń dla wszystkich, którzy jeszcze nie wiedzą, że w Podkarpackim Centrum Innowacji można robić tak ciekawe rzeczy. Jednocześnie chcemy pokazać efekty działania PCI. Ale najważniejsza rzecz to dotarcie do nowych, potencjalnych innowatorów na Podkarpaciu. Do młodych ludzi, uczniów szkół średnich, studentów. Tych, którzy wchodzą w tą dorosłość, dokonują wyborów i mamy nadzieję, że na festiwalu zobaczyli, w którą ścieżkę warto zainwestować – mówi Michał Tabisz, prezes Podkarpackiego Centrum Innowacji, współorganizatora festiwalu.

