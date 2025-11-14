14 min. 59 sek.

Tomasz Zdzikot: Czy cyberzagrożenie może być szansą | PFNI 2025

Chciałbym bardzo, żebyśmy traktowali obszar cyberzagrożeń jako wyzwanie gospodarcze, bo cyberbezpieczeństwo jest dzisiaj ogromnym rynkiem, ogromnym biznesem. My jako Polska oprócz tego, że mamy realną potrzebę związaną z wyzwaniami bezpieczeństwa, mamy też ogromny zasób. Tym zasobem są nasi specjaliści IT – mówi Tomasz Zdzikot, przewodniczący rady Fundacji SET oraz były wiceminister obrony zajmujący się cyberbezpieczeństwem.

