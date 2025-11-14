9 min. 36 sek.

Mariusz Bednarz: Nie tylko młodzi zakładają startupy| PFNI 2025

Naprawdę wielu ludzi ma ambicje, żeby działać na własną rękę i założy startup. Trzeba tylko tę ambicję wyzwolić. Pokazać, że jak masz trochę wiedzy, umiesz budować zespoły, jesteś kreatywny, to masz szansę. Wbrew pozorom startupy budują nie do końca młodzi ludzie. To osoby w bardzo różnym wieku, którzy w pewnym momencie dostrzegają swoją szansę – mówi Mariusz Bednarz, prezes Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

