12 min. 25 sek.
Bartosz Marczuk: Polacy wciąż myślą wspólnotowo | PFNI 2025
W klasycznej skali związanej z indywidualizmem i z poczuciem wspólnoty wciąż myślimy wspólnotowo. Ale uwaga! Zmiana, która następuje na tej skali, jest jedną z najszybszych na świecie. Czyli bardzo szybko przechodzimy od myślenia kolektywnego do bardziej indywidualistycznego, które znamy bardziej już z zachodniej Europy – mówi Bartosz Marczuk z Instytutu Sobieskiego.
Aktualizacja:
14.11.2025 15:19
Publikacja:
14.11.2025 14:52