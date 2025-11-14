12 min. 25 sek.

Bartosz Marczuk: Polacy wciąż myślą wspólnotowo | PFNI 2025

W klasycznej skali związanej z indywidualizmem i z poczuciem wspólnoty wciąż myślimy wspólnotowo. Ale uwaga! Zmiana, która następuje na tej skali, jest jedną z najszybszych na świecie. Czyli bardzo szybko przechodzimy od myślenia kolektywnego do bardziej indywidualistycznego, które znamy bardziej już z zachodniej Europy – mówi Bartosz Marczuk z Instytutu Sobieskiego.

