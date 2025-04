Na odległej planecie istnieje życie? Badacze mówią o przełomie: To najsilniejszy dowód

Odkrycie wzbudziło szeroką debatę. Eksperci są jednak sceptyczni

Środowisko naukowe pozostaje na razie dość ostrożne w ocenie publikacji. – Myślę, że to jedna z tych sytuacji, w których niezwykłe twierdzenia wymagają niezwykłych dowodów. Nie jestem pewna, czy jesteśmy już na poziomie niezwykłych dowodów – komentuje badaczka Laura Kreidberg z Instytutu Astronomii Maxa Plancka. Astrobiolog Edward Schwieterman z University of California zwraca z kolei uwagę na kwestie technologiczne. Jego zdaniem obecnie stosowane metody „analizy składu chemicznego atmosfer odległych planet” są na tyle nieprecyzyjne, że mogą dawać wyniki fałszywie pozytywne.

Eksperci komentujący wyniki badania są zgodni co do jednej kwestii: jeśli w przyszłości uda się potwierdzić obecność siarczku dimetylu lub disiarczku dimetylu w atmosferze planety, to nadal nieznane pozostaje źródło ich pochodzenia. Według jednej z teorii potencjalnym źródłem gazu mogą być np. procesy geologiczne, które zachodzą na badanej planecie. – Na Ziemi jest on wytwarzany przez mikroorganizmy w oceanie, ale nawet przy doskonałych danych nie możemy z całą pewnością stwierdzić, że ma on biologiczne pochodzenie w obcym świecie (...) – podsumowuje prof. Catherine Heymans z Uniwersytetu Edynburskiego.

Na razie pewne jest, że odkrycie wzbudziło intensywną debatę w środowisku astronomów. Autorzy publikacji zapowiedzieli już udostępnienie zebranych danych publicznie. Wezwali także inne zespoły badawcze do przeprowadzenia niezależnych analiz.