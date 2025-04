Nowa, „zielona” kometa na niebie. Wiadomo, kiedy będzie najlepiej widoczna

Obiekt został odkryty niezależnie przez grupę astronomów amatorów pod koniec marca tego roku. Jednym ze współodkrywców obiektu jest Michael Matiazzo – astronom amator z Australii. Matiazzo ma już na swoim koncie m.in. odkrycie komety C/2020 F8 (SWAN) w 2020 roku.

W jaki sposób odkryto kometę C/2025 F2 (SWAN)?

Odkrycie komety to efekt pracy grupy astronomów amatorów, którzy niezależnie, w podobnym czasie, zauważyli nietypowy obiekt na ogólnodostępnych zdjęciach astronomicznych. Kometę odkryto na obrazach wykonanych za pomocą kamery SWAN (Solar Wind Anisotropies). Kamera znajduje się na pokładzie sondy kosmicznej SOHO NASA (Solar and Heliospheric Observatory).

Miłośnicy astronomii nadali obiektowi nieformalną nazwę „Kometa SWAN F2”. Obiekt doczekał się już także oficjalnej nazwy. Organizacja International Astronomical Union's Minor Planet Center (MPC) oznaczyła nowo odkrytą kometę jako C/2025 F2 (SWAN).

Co wiadomo o zaobserwowanym obiekcie?

Jak podaje CBC News, kometa jest obiektem na tyle nowym, że wciąż trwa zbieranie danych dotyczących jej możliwego pochodzenia. Zdaniem ekspertów astronomii obecnie uważa się, że obiekt może pochodzić z najdalszych zakątków Układu Słonecznego – a dokładniej z tzw. obłoku Oorta. Szacuje się, że jest to hipotetyczny obszar znajdujący się w odległości od 2000 do 5000 jednostek astronomicznych (AU) od Słońca. AU to jednostka odległości określająca średnią odległość Ziemi od Słońca, wynoszącą ok. 150 milionów kilometrów. Zdaniem astronomów obłok Oorta może zawierać setki milionów lodowych obiektów.