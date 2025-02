Tajemnicza struktura na skraju Układu Słonecznego. Jeden twór przypomina „minigalaktykę”

Obłok Oorta jest hipotetycznym skupiskiem lodowych skał i szczątków kosmicznych. Prawdopodobnie składa się z materii, która powstała po sformowaniu się Jowisza, Saturna, Urana i Neptuna, około 4,6 mld lat temu. Stanowi przy tym krawędź naszego Układu Słonecznego. O obłoku Oorta wiemy na tyle mało, że nie da się nawet potwierdzić jego istnienia w 100 proc. Nigdy nie udało się też dostrzec materii, z której się składa, bowiem znajduje się zbyt daleko od Ziemi.

Skąd wiemy o potencjalnym istnieniu obłoku Oorta?

Wewnętrzna krawędź obłoku Oorta znajduje się w odległości od 2000 do 5000 jednostek astronomicznych od Słońca, zaś zewnętrzna krawędź w odległości od 10 000 do 100 000 jednostek astronomicznych (AU). Jednostka ta określa średnią odległość Ziemi od Słońca. 1 AU to około 150 mln km. Ta ekstremalna odległość sprawia, że ​​materia tworząca obłok jest zbyt mała i porusza się zbyt wolno, aby można było ją zobrazować, nawet za pomocą najpotężniejszych teleskopów.

Skąd zatem wzięła się teoria dotycząca istnienia obłoku Oorta? Większość dowodów pochodzi z komet długookresowych, wyrzucanych z obłoku na orbitę wokół Słońca przez zaburzenia grawitacyjne. Sam obłok ma być kolebką tych właśnie komet oraz meteorytów.

Symulacja z użyciem superkomputera ujawniła zaskakującą strukturę

Naukowcy z Southwest Research Institute oraz American Museum of Natural History przeprowadzili badanie, którego głównym celem było ustalenie, jak funkcjonuje obłok Oorta i jakie siły na niego wpływają. Ich ustalenia mają na razie formę preprintu, co oznacza, że praca nie została jeszcze zrecenzowana.