Niezwykłe zjawisko na niebie już 28 lutego. Następne takie dopiero za 136 lat

Parada planet, chociaż nie jest terminem oficjalnie stosowanym w nauce, wzbudza zainteresowanie obserwatorów i miłośników astronomii na całym świecie. O zjawisku mówi się wówczas, kiedy kilka planet pojawia się po jednej stronie Słońca i jest w tym samym czasie widocznych na nocnym niebie.

Parada planet: Co to za zjawisko? Kiedy można je obserwować?

Aby lepiej zrozumieć to zjawisko, warto przypomnieć, że planety krążą wokół Słońca po orbitach w kształcie elipsy. Jednak długość tych orbit, a tym samym czas obiegu, jest różny. Czasami dochodzi do sytuacji, w której planety wydają się być – z perspektywy Ziemi – ustawione blisko siebie, niemal w jednej linii. To jednak tylko złudzenie. Planety w rzeczywistości nie znajdują się w takim ustawieniu, ale pojawiają się na niebie w tym samym czasie.

Najbliższa parada planet widoczna będzie 28 lutego. Wówczas siedem planet naszego Układu Słonecznego, czyli Merkury, Wenus, Mars, Jowisz, Saturn, Uran i Neptun, będzie widocznych na nocnym niebie. Znajdować się będą one w różnych jego miejscach – od wschodu aż po zachód – i oddzielać je będą duże odległości kątowe. Przypominać będą kilka jasnych punktów rozrzuconych po całym niebie w tym samym czasie. Ponadto, niestety, nie wszystkie będą widoczne gołym okiem.

Aby móc je podziwiać, konieczne będzie więc dokładne przyjrzenie się niebu od wschodu aż do zachodu. Najbardziej na wschód widoczny będzie Mars, za nim – w kierunku południowym – Jowisz i Uran, a w centrum – Księżyc. Dalej w kierunku południowo-zachodnim pojawi się Wenus, Neptun i Merkury. Na końcu, najbardziej na zachód, dostrzec będzie można Saturna.