Zaskakujący eksperyment z dzikimi rybami. „Tak, jakby one nas studiowały, a nie odwrotnie”

Druga faza eksperymentu. Czy ryby odróżnią nurków?

W drugiej fazie badania do Soller dołączył Maëlan Tomasek, doktorant z Instytutu Zachowań Zwierząt im. Maxa Plancka. Wyposażenie i kolorystyka sprzętu obydwu nurków nieznacznie się różniły. Badacze startowali z tego samego punktu, a następnie płynęli w różnych kierunkach trasą o długości ok. 50 metrów. Tomasek nie karmił ryb na żadnym etapie trasy, a Soller wykonywała te same działania, co w pierwszej części badania. Jak się okazało, już drugiego dnia eksperymentu większość ryb podążyła za badaczką, a w przypadku czterech osobników zaobserwowano wyraźny schemat „uczenia się”. Co istotne, gdy dwójka badaczy założyła podobny kolorystycznie sprzęt do nurkowania, ryby nie były w stanie ich rozróżnić i wybrać jednoznacznie, za kim „opłaca się” podążyć.

Badacze: To one nas studiowały, nie odwrotnie

Zdaniem autorów publikacji zachowanie wybranych, badanych osobników może potwierdzić, że ryby kojarzyły różnice w sprzęcie do nurkowania. - Prawie wszystkie ryby widzą kolory, więc nie dziwi fakt, że oblada nauczyła się kojarzyć właściwego nurka na podstawie kolorowych plam na ciele – wyjaśnia Tomasek. Badacz uważa, że ryby były świadome obecności obu nurków i dokładnie się im przyglądały. - Obserwowaliśmy, jak zbliżają się do naszych twarzy i badają nasze ciała. To było tak, jakby one nas studiowały, a nie odwrotnie – podsumowuje badacz.

Autorzy eksperymentu uważają, że z biegiem czasu ryby mogłyby zwracać uwagę na kolejne cechy odróżniające nurków np. włosy lub dłonie. - Nie dziwi mnie, że te zwierzęta, które poruszają się w złożonym świecie i co minutę wchodzą w interakcje z niezliczonymi gatunkami, potrafią rozpoznawać ludzi na podstawie wskazówek wizualnych – podsumowuje wyniki eksperymentu starszy autor badania Alex Jordan. I dodaje, że biolodzy mogą wciąż nie doceniać zdolności i umiejętności gatunków dzikich ryb.