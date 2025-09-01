Tymczasem angielscy naukowcy w swoim eksperymencie przyłączyli aminokwasy do tioestru – wysokoenergetycznego związku chemicznego zawierającego siarkę, którego obecność potwierdzono na wczesnej Ziemi. W wyniku tych działań zaobserwowali, że cząsteczki reagują spontanicznie i selektywnie z RNA.

Obserwacje przebiegu reakcji prowadzili za pomocą szeregu technik, które stosuje się do badania struktury cząsteczek, w tym kilku rodzajów obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (umożliwiającej zaobserwowanie, jak ułożone są atomy) oraz spektrometrii masowej (pozwalającej zobaczyć wielkość cząsteczek). Reakcji, ze względu na ich niewielkie rozmiary, nie mogli natomiast obserwować pod mikroskopem światła widzialnego.

Naukowcom udało się połączyć dwie teorie dotyczące pochodzenia życia na Ziemi

Najnowsze badania, zdaniem ich autorów, pomogły połączyć dwie różne teorie dotyczące pochodzenia życia na Ziemi, znane jako „świat RNA” i „świat tioestrów”. Ich nazwy wywodzą się od związków chemicznych, które jako pierwsze miały zapoczątkować procesy tworzenia życia.

– Nasze badania łączą dwie główne teorie pochodzenia życia – „świat RNA”, w którym zakłada się, że fundamentalne znaczenie ma samoreplikujące się RNA, oraz „świat tioestrów”, w którym tioestry są postrzegane jako źródło energii dla najwcześniejszych form życia – wyjaśnił Matthew Powner, jeden z autorów badań cytowany w komunikacie University College London.

– Życie opiera się na zdolności syntezy białek – są one kluczowymi funkcjonalnymi cząsteczkami życia. Zrozumienie pochodzenia syntezy białek jest fundamentalne dla zrozumienia, skąd wzięło się życie. Nasze badanie to duży krok w kierunku tego celu, pokazujący, w jaki sposób RNA mogło pierwotnie kontrolować syntezę białek – dodał Matthew Powner.