Naukowcy badają temat przewlekłych, długo utrzymujących się objawów COVID-19
Wyniki najnowszego badania dotyczącego długofalowych objawów Covid-19 i ich wpływu na jakość życia opublikowano 25 sierpnia w „Australian Journal of Primary Health”.
Jak wyjaśniają autorzy badania, do tej pory badano głównie najczęściej występujące objawy Covid-19, czyli m.in. kaszel, gorączkę, ból gardła, duszność, ale także silne poczucie zmęczenia oraz mgłę mózgową. Zdaniem badaczy, mniej uwagi poświęcono konsekwencjom objawów, które mogą utrzymywać się przewlekle. W miarę uzyskiwania coraz większej ilości danych o chorobie zauważono, że u niektórych osób wybrane objawy Covid-19 utrzymują się dłużej. O jakim okresie mowa? Według definicji przyjętej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) tzw. „długi Covid” (ang. long COVID) to objawy Covid-19 utrzymujące się co najmniej trzy miesiące po zakażeniu wirusem SARS-CoV-2.
Autorzy najnowszego badania podkreślają, że skalę problemu trudno mierzyć ze względu na zróżnicowanie objawów. Według aktualnych danych, objawy przewlekłe mogą dotyczyć ok. 6 proc. osób, które chorowały na Covid-19. W przypadku części osób objawy i skutki objawów mogą trwać latami.
Na potrzeby badania przeprowadzono ankietę wśród 121 dorosłych mieszkańców Australii. Badaniem objęto osoby w wieku od 36 do 50 lat, u których zdiagnozowano Covid-19 pomiędzy lutym 2020 r. a czerwcem 2022 r. Większość uczestników badania przeszła chorobę w domu i nie była hospitalizowana. Długofalowe objawy zdrowotne i trudności z codziennymi czynnościami pojawiły się w tej grupie po kilku miesiącach lub latach od zachorowania na Covid-19.
Uczestników badania poproszono o wypełnienie ankiet WHODAS 2.0 (WHO Disability Assessment Schedule) oraz SF-36 (Short Form Health Survey). Są to dokumenty, które stosuje się do pomiaru jakości życia i poziomu niepełnosprawności. Pacjenci opisywali w nich swoje codzienne doświadczenia i trudności podczas wykonywania codziennych czynności.
Zespół przeprowadzający badanie mówi o „uderzających” wynikach ankiet. Na podstawie zebranych odpowiedzi ustalono, że 86 proc. respondentów zgłosiło „klinicznie istotną niepełnosprawność i ograniczenia w uczestnictwie w codziennych czynnościach”. Uczestnicy badania wykazywali „wyższy poziom niepełnosprawności” niż 98 proc. ogółu australijskiej populacji. Na uwagę zasługiwały także dane dotyczące sprawności w wykonywaniu codziennych, praktycznych czynności. Trudności z codziennymi aktywnościami występowały (dla badanej grupy) średnio przez ok. 27 dni w miesiącu. Długofalowe objawy powiązane z Covid-19 sprawiały, że respondenci nie byli w stanie funkcjonować średnio przez ok. 18 dni w miesiącu.
Najbardziej wymagające okazywały się codzienne prace domowe i podtrzymywanie kontaktów towarzyskich. Mniej problemów sprawiały czynności związane z podstawowymi potrzebami życiowymi, takimi jak np. jedzenie czy ubieranie się.
Jak szacują autorzy badania, poziom jakości życia uczestników projektu można porównać do jakości życia pacjentów z zespołem przewlekłego zmęczenia, udarem, reumatoidalnym zapaleniem stawów lub chorobą Parkinsona.
Badacze podkreślają, że przewlekłe objawy Covid-19 mogą dotyczyć setek tysięcy osób w samej Australii. Obniżenie poziomu życia tej grupy może być jeszcze wyższe w przypadku pacjentów posiadających choroby współistniejące. Naukowcy apelują o dostęp chorych do wsparcia bardziej elastycznego niż podstawowa opieka medyczna. Długofalowe skutki Covid-19 wciąż nie są w pełni znane i wymagają dalszych, intensywnych badań. Wiadomo jednak, że objawy te znacznie obniżają m.in. jakość pracy i poziom codziennego życia osób, które borykają się z tym problemem.
