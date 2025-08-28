Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Wyniszczające skutki długiego Covidu. Nowe badanie ujawnia ich skalę

Czym jest tzw. „długi Covid"? W nowym badaniu naukowcy przyjrzeli się bliżej jakości życia osób, które przewlekle odczuwają skutki zakażenia koronawirusem. Wyniki pokazały m.in. znaczne pogorszenie ogólnej sprawności życiowej.

Publikacja: 28.08.2025 10:00

Naukowcy badają temat przewlekłych, długo utrzymujących się objawów COVID-19

Naukowcy badają temat przewlekłych, długo utrzymujących się objawów COVID-19

Foto: Adobe Stock

Katarzyna Pryga

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są długofalowe skutki zdrowotne związane z tzw. „długim Covid”?
  • Jakie trudności w codziennym funkcjonowaniu zgłaszają osoby cierpiące na „długi Covid”?
  • W jaki sposób „długi Covid” wpływa na poziom jakości życia w porównaniu do reszty populacji?

Wyniki najnowszego badania dotyczącego długofalowych objawów Covid-19 i ich wpływu na jakość życia opublikowano 25 sierpnia w „Australian Journal of Primary Health”.

Czym jest „długi Covid”?

Jak wyjaśniają autorzy badania, do tej pory badano głównie najczęściej występujące objawy Covid-19, czyli m.in. kaszel, gorączkę, ból gardła, duszność, ale także silne poczucie zmęczenia oraz mgłę mózgową. Zdaniem badaczy, mniej uwagi poświęcono konsekwencjom objawów, które mogą utrzymywać się przewlekle. W miarę uzyskiwania coraz większej ilości danych o chorobie zauważono, że u niektórych osób wybrane objawy Covid-19 utrzymują się dłużej. O jakim okresie mowa? Według definicji przyjętej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) tzw. „długi Covid” (ang. long COVID) to objawy Covid-19 utrzymujące się co najmniej trzy miesiące po zakażeniu wirusem SARS-CoV-2.

Autorzy najnowszego badania podkreślają, że skalę problemu trudno mierzyć ze względu na zróżnicowanie objawów. Według aktualnych danych, objawy przewlekłe mogą dotyczyć ok. 6 proc. osób, które chorowały na Covid-19. W przypadku części osób objawy i skutki objawów mogą trwać latami.

Czytaj więcej

Szczepienia ochronne w całości lub w części finansowane ze środków publicznych można prowadzić jedyn
Ochrona zdrowia
Nowa lista szczepień z refundacją w aptekach od 25 sierpnia
Reklama
Reklama

Długi Covid u pacjentów z Australii. Metoda badania

Na potrzeby badania przeprowadzono ankietę wśród 121 dorosłych mieszkańców Australii. Badaniem objęto osoby w wieku od 36 do 50 lat, u których zdiagnozowano Covid-19 pomiędzy lutym 2020 r. a czerwcem 2022 r. Większość uczestników badania przeszła chorobę w domu i nie była hospitalizowana. Długofalowe objawy zdrowotne i trudności z codziennymi czynnościami pojawiły się w tej grupie po kilku miesiącach lub latach od zachorowania na Covid-19.

Uczestników badania poproszono o wypełnienie ankiet WHODAS 2.0 (WHO Disability Assessment Schedule) oraz SF-36 (Short Form Health Survey). Są to dokumenty, które stosuje się do pomiaru jakości życia i poziomu niepełnosprawności. Pacjenci opisywali w nich swoje codzienne doświadczenia i trudności podczas wykonywania codziennych czynności.

„Uderzające” wyniki najnowszych badań

Zespół przeprowadzający badanie mówi o „uderzających” wynikach ankiet. Na podstawie zebranych odpowiedzi ustalono, że 86 proc. respondentów zgłosiło „klinicznie istotną niepełnosprawność i ograniczenia w uczestnictwie w codziennych czynnościach”. Uczestnicy badania wykazywali „wyższy poziom niepełnosprawności” niż 98 proc. ogółu australijskiej populacji. Na uwagę zasługiwały także dane dotyczące sprawności w wykonywaniu codziennych, praktycznych czynności. Trudności z codziennymi aktywnościami występowały (dla badanej grupy) średnio przez ok. 27 dni w miesiącu. Długofalowe objawy powiązane z Covid-19 sprawiały, że respondenci nie byli w stanie funkcjonować średnio przez ok. 18 dni w miesiącu.

Czytaj więcej

Dieta śródziemnomorska uznawana jest za najzdrowszą na świecie.
Nauka
Nowe badanie zmienia zasady walki z cukrzycą. Ten nawyk ma kluczowe znaczenie

Najbardziej wymagające okazywały się codzienne prace domowe i podtrzymywanie kontaktów towarzyskich. Mniej problemów sprawiały czynności związane z podstawowymi potrzebami życiowymi, takimi jak np. jedzenie czy ubieranie się.

Jak szacują autorzy badania, poziom jakości życia uczestników projektu można porównać do jakości życia pacjentów z zespołem przewlekłego zmęczenia, udarem, reumatoidalnym zapaleniem stawów lub chorobą Parkinsona.

Reklama
Reklama

Apel o elastyczne, dopasowane wsparcie dla chorych

Badacze podkreślają, że przewlekłe objawy Covid-19 mogą dotyczyć setek tysięcy osób w samej Australii. Obniżenie poziomu życia tej grupy może być jeszcze wyższe w przypadku pacjentów posiadających choroby współistniejące. Naukowcy apelują o dostęp chorych do wsparcia bardziej elastycznego niż podstawowa opieka medyczna. Długofalowe skutki Covid-19 wciąż nie są w pełni znane i wymagają dalszych, intensywnych badań. Wiadomo jednak, że objawy te znacznie obniżają m.in. jakość pracy i poziom codziennego życia osób, które borykają się z tym problemem.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Choroby COVID-19 Badania naukowe

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są długofalowe skutki zdrowotne związane z tzw. „długim Covid”?
  • Jakie trudności w codziennym funkcjonowaniu zgłaszają osoby cierpiące na „długi Covid”?
  • W jaki sposób „długi Covid” wpływa na poziom jakości życia w porównaniu do reszty populacji?

Pozostało jeszcze 93% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Jak bardzo prawdopodobna jest śmierć na skutek uderzenia asteroidy w Ziemię? Nowe badanie kreśli sze
Nauka
Jak bardzo prawdopodobna jest śmierć na skutek uderzenia asteroidy w Ziemię? Nowe badanie
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
12 800 lat temu w naszą planetę prawdopodobnie uderzyły fragmenty sporej komety
Nauka
Co tak naprawdę wydarzyło się niemal 13 tys. lat temu? Naukowcy zbadali kontrowersyjną teorię
Homo sapiens osiągnęli sukces ewolucyjny m.in. dzięki zmianom w biochemii mózgu
Nauka
Dlaczego homo sapiens przetrwał, a neandertalczycy nie? Wyniki nowych badań
RPA: wstrzykiwanie radioaktywnych izotopów w rogi nosorożców ma pomóc w walce z kłusownictwem
Nauka
Nowa metoda walki z kłusownictwem. Nosorożcom wstrzyknięto radioaktywne izotopy
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Materiał Promocyjny
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Dawid Adamski
Patronat Rzeczpospolitej
Future Frombork Festival. Kosmiczne wizje naukowców i artystów
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Materiał Promocyjny
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Reklama
Reklama
e-Wydanie