Długi Covid u pacjentów z Australii. Metoda badania

Na potrzeby badania przeprowadzono ankietę wśród 121 dorosłych mieszkańców Australii. Badaniem objęto osoby w wieku od 36 do 50 lat, u których zdiagnozowano Covid-19 pomiędzy lutym 2020 r. a czerwcem 2022 r. Większość uczestników badania przeszła chorobę w domu i nie była hospitalizowana. Długofalowe objawy zdrowotne i trudności z codziennymi czynnościami pojawiły się w tej grupie po kilku miesiącach lub latach od zachorowania na Covid-19.

Uczestników badania poproszono o wypełnienie ankiet WHODAS 2.0 (WHO Disability Assessment Schedule) oraz SF-36 (Short Form Health Survey). Są to dokumenty, które stosuje się do pomiaru jakości życia i poziomu niepełnosprawności. Pacjenci opisywali w nich swoje codzienne doświadczenia i trudności podczas wykonywania codziennych czynności.

„Uderzające” wyniki najnowszych badań

Zespół przeprowadzający badanie mówi o „uderzających” wynikach ankiet. Na podstawie zebranych odpowiedzi ustalono, że 86 proc. respondentów zgłosiło „klinicznie istotną niepełnosprawność i ograniczenia w uczestnictwie w codziennych czynnościach”. Uczestnicy badania wykazywali „wyższy poziom niepełnosprawności” niż 98 proc. ogółu australijskiej populacji. Na uwagę zasługiwały także dane dotyczące sprawności w wykonywaniu codziennych, praktycznych czynności. Trudności z codziennymi aktywnościami występowały (dla badanej grupy) średnio przez ok. 27 dni w miesiącu. Długofalowe objawy powiązane z Covid-19 sprawiały, że respondenci nie byli w stanie funkcjonować średnio przez ok. 18 dni w miesiącu.

Najbardziej wymagające okazywały się codzienne prace domowe i podtrzymywanie kontaktów towarzyskich. Mniej problemów sprawiały czynności związane z podstawowymi potrzebami życiowymi, takimi jak np. jedzenie czy ubieranie się.

Jak szacują autorzy badania, poziom jakości życia uczestników projektu można porównać do jakości życia pacjentów z zespołem przewlekłego zmęczenia, udarem, reumatoidalnym zapaleniem stawów lub chorobą Parkinsona.