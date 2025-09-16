Aktualizacja: 16.09.2025 14:17 Publikacja: 16.09.2025 13:26
W niedzielę miało dojść do trzech rozbłysków na Słońcu
Rozbłyski na Słońcu mogą wpływać m.in. na łączność radiową
Foto: Adobe Stock
Rozbłyski słoneczne to zespół zjawisk i procesów wywołany nagłym wydzieleniem w atmosferze Słońca ogromnej energii. Czas trwania rozbłysku waha się od kilkunastu minut (dla najsłabszych rozbłysków) do nawet kilkunastu godzin w przypadku najsilniejszych. Zjawiska tworzące łącznie rozbłysk słoneczny przebiegają we wszystkich warstwach atmosfery słonecznej. Podczas rozbłysku emitowane są ogromne ilości energii nagrzewającej plazmę słoneczną, w skład której wchodzą jony i elektrony. Do tej pory zakładano, że podczas rozbłysków jony i elektrony nagrzewają się w jednakowy sposób. Najnowsza analiza naukowców z University of St Andrews pokazuje, że jest inaczej. Jej wyniki zostały opublikowane na początku września w „Astrophysical Journal Letters”.
Naukowcy wykorzystali w niej efekty wcześniejszych badań dotyczących rekoneksji magnetycznej. Wynika z nich, że podczas tego procesu jony są nagrzewane 6,5 razy mocniej niż elektrony. „Wydaje się, że jest to prawo uniwersalne, potwierdzone w przestrzeni kosmicznej bliskiej Ziemi, w wietrze słonecznym i symulacjach komputerowych. Jednak nikt wcześniej nie powiązał prac w tych dziedzinach z rozbłyskami słonecznymi” – mówi dr Alexander Russell, starszy wykładowca teorii Słońca na Wydziale Matematyki i Statystyki University of St Andrews.
Zespół badawczy pod jego kierownictwem wykorzystał wyniki dotyczące rekoneksji magnetycznej i użył ich do przeprowadzenia analizy dotyczącej temperatury rozbłysków słonecznych. Dzięki temu naukowcy odkryli, że podczas rozbłysków jony w plazmie mogą osiągać temperaturę nawet 60 milionów stopni Celsjusza.
Uzyskane wyniki pozwalają m.in. wyjaśnić zjawisko, nad którym badacze Słońca zastanawiają się od lat 70. XX w. To wtedy pojawiło się pytanie, dlaczego linie widmowe rozbłysków (czyli wyraźne wzmocnienia promieniowania słonecznego w określonych „kolorach”) są szersze niż wynikałoby z naszej wiedzy o naturze rozbłysków. Dotychczasowe wyjaśnienia nie były zadowalające. Najnowsze odkrycie dotyczące temperatury rozbłysków może rzucić nowe światło na tę kwestię.
Badania naukowców z University of St Andrews mają charakter teoretyczny. Badacze wskazują jednak na sposoby, za pomocą których można je potwierdzić. Okazją do tego mogą być misje kosmiczne dwóch satelitów – MUSE (misja NASA) i Solar C EUVST (misja Japońskiej Agencji Eksploracji Aerokosmicznej we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną, agencjami kosmicznymi z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch i Szwajcarii oraz NASA). Starty MUSE zaplanowano na 2027 r., a Solar C EUVST na późne lata dwudzieste.
Głównym celem misji MUSE będzie badanie przyczyn nagrzewania się korony Słońca i jej niestabilności – takich jak rozbłyski i koronalne wyrzuty masy, a także uzyskanie wiedzy na temat podstawowych właściwości plazmy korony. Celem Solar C EUVST ma być zgłębienie mechanizmów powstawania plazmy słonecznej oraz wpływu Słońca na Ziemię i Układ Słoneczny.
