Rzeczpospolita
Wydarzenia
Niepokojące zjawisko związane z ociepleniem mórz. „Przełomowe" wyniki nowego badania

Zmiany zachodzące w klimacie wpływają na populację organizmów tworzących fitoplankton. Najnowsze badanie sugeruje możliwy, wysoki spadek populacji jednokomórkowych organizmów Prochlorococcus. Biolodzy przestrzegają przed konsekwencjami.

Publikacja: 15.09.2025 09:38

Biolodzy przestrzegają przed wpływem ocieplenia powierzchni mórz na liczebność fitoplanktonu

Foto: Richard Carey/Adobe Stock

Foto: Richard Carey/Adobe Stock

Katarzyna Pryga

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie mogą być konsekwencje ocieplenia mórz dla populacji fitoplanktonu?
  • W jaki sposób najnowsze badania zmieniają wcześniejsze przewidywania dotyczące Prochlorococcus?
  • Dlaczego Prochlorococcus jest kluczowym organizmem w globalnym ekosystemie?
  • Jak temperatura wpływa na tempo podziału i rozmnażania się Prochlorococcus?

Skutki ocieplenia powierzchni mórz mogą okazać się dużo bardziej poważne, niż do tej pory zakładano. Najnowsze badanie w tym temacie ukazało się 8 września w czasopiśmie Nature Microbiology. Zespół badawczy pod kierunkiem François Ribaleta z Uniwersytetu Waszyngtońskiego badał kwestię liczebności populacji Prochlorococcus.

Mikroorganizm morski o globalnym wpływie

Prochlorococcus to jednokomórkowa bakteria wchodząca w skład fitoplanktonu. Jak wyjaśniają autorzy badania, mowa o najmniejszym (wielkość 0,5-1 µm) i najliczniejszym organizmie fotosyntetyzującym na Ziemi. Według szacunkowych danych, organizm ten może zasiedlać powyżej 75 proc. powierzchni światowych oceanów. Prochlorococcus stanowi prawie połowę biomasy fitoplanktonu w wodach tropikalnych i subtropikalnych. „W oceanie tropikalnym prawie połowa pożywienia jest produkowana przez Prochlorococcus. Setki gatunków polegają na tych organizmach” – wyjaśnia główny autor badania François Ribalet.

Do tej pory zakładano, że ten cenny, morski mikroorganizm „skorzysta” na procesie ocieplania się oceanów (wysoka temperatura sprzyja jego namnażaniu). Przewidywania te opierano jednak na danych, które pochodziły z hodowli mikroorganizmów w warunkach laboratoryjnych.

Czytaj więcej

Nauka
Nauka
Naukowcy są bliżej wyjaśnienia pochodzenia życia na Ziemi. Przełomowe wyniki badań
Wpływ ocieplania powierzchni mórz na fitoplankton

Najnowsze badania pokazały nowy kontekst i tendencję odwrotną do dotychczasowych założeń badaczy. Na potrzeby projektu wykonano ponad 100 rejsów badawczych, trwających łącznie niemal dekadę. Próbki wody pobierano w tropikalnych i subtropikalnych strefach Oceanu Spokojnego. Dzięki urządzeniu SeaFlow, zbudowanemu na potrzeby badania, naukowcy mogli obliczać ilość mikroorganizmów (w pobieranych próbkach) w czasie rzeczywistym. Podczas całego projektu naliczono ok. 800 miliardów pojedynczych komórek fitoplanktonu.

Jak pokazały wyniki badania, tempo podziału Prochlorococcus jest ściśle powiązane z temperaturą otoczenia. Populacja tego mikroorganizmu wzrasta, gdy temperatura otoczenia rośnie do poziomu ok. 28 stopni Celsjusza. Jeżeli temperatura powierzchni morza osiąga wyższy poziom, liczebność fitoplanktonu zaczyna jednak gwałtownie spadać.

Biolodzy: Liczebność fitoplanktonu wpływa na łańcuchy pokarmowe

Naukowcy podkreślają, że przy aktualnym tempie ocieplania klimatu temperatury powierzchni wód morskich (oceany tropikalne i subtropikalne) przekroczą opisaną wyżej granicę. Według szacunków biologów, w okresie najbliższych 75 lat temperatury powierzchni mórz tropikalnych i subtropikalnych będą regularnie przekraczać poziom 30 stopni Celsjusza. Jeżeli ten model klimatyczny stanie się rzeczywistością, liczebność fitoplanktonu Prochlorococcus może spaść od 17 proc. do nawet 51 proc.

Czytaj więcej

Kosmos
Kosmos
„Zmiana paradygmatu". Nowe badanie podważa dotychczasowe teorie o wczesnym wszechświecie

Badacze podkreślają jednocześnie, że podane prognozy na przyszłość są „ostrożne”. Przy prognozowaniu nie brano pod uwagę dodatkowych czynników, takich jak m.in. zanieczyszczenie wód i organizmów morskich mikroplastikiem.

Eksperci komentujący wyniki badania wyjaśniają, że badany mikroorganizm odgrywa ogromną rolę w globalnym ekosystemie. Jeżeli liczebność fitoplanktonu zacznie spadać, możliwa skala wpływu na globalny łańcuch pokarmowy będzie „uderzająca”. Mikrobiolog Paul Berube z Massachusetts Institute of Technology określa dane pozyskane w trakcie projektu mianem „przełomowych”. Naukowiec zajmuje się badaniem Prochlorococcus, ale nie jest związany z najnowszym projektem badawczym. Zdaniem Berube mikroskopijny fitoplankton jest „podstawą sieci pokarmowej”. „Kiedy na planecie zachodzą zmiany wpływające na te konkretne organizmy, które w istocie nas żywią, będzie to miało poważne konsekwencje” – przestrzega ekspert.

Biolodzy mają nadzieję, że wyniki badania przypomną ponownie o głębokiej zależności pomiędzy ociepleniem klimatu a stanem wód morskich. 

Ocean Spokojny Ekologia Globalne Ocieplenie

Mikroorganizm morski o globalnym wpływie

Mikroorganizm morski o globalnym wpływie

e-Wydanie