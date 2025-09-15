Aktualizacja: 15.09.2025 09:41 Publikacja: 15.09.2025 09:38
Biolodzy przestrzegają przed wpływem ocieplenia powierzchni mórz na liczebność fitoplanktonu
Foto: Richard Carey/Adobe Stock
Skutki ocieplenia powierzchni mórz mogą okazać się dużo bardziej poważne, niż do tej pory zakładano. Najnowsze badanie w tym temacie ukazało się 8 września w czasopiśmie Nature Microbiology. Zespół badawczy pod kierunkiem François Ribaleta z Uniwersytetu Waszyngtońskiego badał kwestię liczebności populacji Prochlorococcus.
Prochlorococcus to jednokomórkowa bakteria wchodząca w skład fitoplanktonu. Jak wyjaśniają autorzy badania, mowa o najmniejszym (wielkość 0,5-1 µm) i najliczniejszym organizmie fotosyntetyzującym na Ziemi. Według szacunkowych danych, organizm ten może zasiedlać powyżej 75 proc. powierzchni światowych oceanów. Prochlorococcus stanowi prawie połowę biomasy fitoplanktonu w wodach tropikalnych i subtropikalnych. „W oceanie tropikalnym prawie połowa pożywienia jest produkowana przez Prochlorococcus. Setki gatunków polegają na tych organizmach” – wyjaśnia główny autor badania François Ribalet.
Do tej pory zakładano, że ten cenny, morski mikroorganizm „skorzysta” na procesie ocieplania się oceanów (wysoka temperatura sprzyja jego namnażaniu). Przewidywania te opierano jednak na danych, które pochodziły z hodowli mikroorganizmów w warunkach laboratoryjnych.
Czytaj więcej
Angielscy naukowcy przeprowadzili eksperyment, który może okazać się przełomowy dla ustalenia poc...
Najnowsze badania pokazały nowy kontekst i tendencję odwrotną do dotychczasowych założeń badaczy. Na potrzeby projektu wykonano ponad 100 rejsów badawczych, trwających łącznie niemal dekadę. Próbki wody pobierano w tropikalnych i subtropikalnych strefach Oceanu Spokojnego. Dzięki urządzeniu SeaFlow, zbudowanemu na potrzeby badania, naukowcy mogli obliczać ilość mikroorganizmów (w pobieranych próbkach) w czasie rzeczywistym. Podczas całego projektu naliczono ok. 800 miliardów pojedynczych komórek fitoplanktonu.
Jak pokazały wyniki badania, tempo podziału Prochlorococcus jest ściśle powiązane z temperaturą otoczenia. Populacja tego mikroorganizmu wzrasta, gdy temperatura otoczenia rośnie do poziomu ok. 28 stopni Celsjusza. Jeżeli temperatura powierzchni morza osiąga wyższy poziom, liczebność fitoplanktonu zaczyna jednak gwałtownie spadać.
Naukowcy podkreślają, że przy aktualnym tempie ocieplania klimatu temperatury powierzchni wód morskich (oceany tropikalne i subtropikalne) przekroczą opisaną wyżej granicę. Według szacunków biologów, w okresie najbliższych 75 lat temperatury powierzchni mórz tropikalnych i subtropikalnych będą regularnie przekraczać poziom 30 stopni Celsjusza. Jeżeli ten model klimatyczny stanie się rzeczywistością, liczebność fitoplanktonu Prochlorococcus może spaść od 17 proc. do nawet 51 proc.
Czytaj więcej
Naukowcy badają czarną dziurę, która zaskoczyła ich m.in. masą i nietypowym składem najbliższego...
Badacze podkreślają jednocześnie, że podane prognozy na przyszłość są „ostrożne”. Przy prognozowaniu nie brano pod uwagę dodatkowych czynników, takich jak m.in. zanieczyszczenie wód i organizmów morskich mikroplastikiem.
Eksperci komentujący wyniki badania wyjaśniają, że badany mikroorganizm odgrywa ogromną rolę w globalnym ekosystemie. Jeżeli liczebność fitoplanktonu zacznie spadać, możliwa skala wpływu na globalny łańcuch pokarmowy będzie „uderzająca”. Mikrobiolog Paul Berube z Massachusetts Institute of Technology określa dane pozyskane w trakcie projektu mianem „przełomowych”. Naukowiec zajmuje się badaniem Prochlorococcus, ale nie jest związany z najnowszym projektem badawczym. Zdaniem Berube mikroskopijny fitoplankton jest „podstawą sieci pokarmowej”. „Kiedy na planecie zachodzą zmiany wpływające na te konkretne organizmy, które w istocie nas żywią, będzie to miało poważne konsekwencje” – przestrzega ekspert.
Biolodzy mają nadzieję, że wyniki badania przypomną ponownie o głębokiej zależności pomiędzy ociepleniem klimatu a stanem wód morskich.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Skutki ocieplenia powierzchni mórz mogą okazać się dużo bardziej poważne, niż do tej pory zakładano. Najnowsze badanie w tym temacie ukazało się 8 września w czasopiśmie Nature Microbiology. Zespół badawczy pod kierunkiem François Ribaleta z Uniwersytetu Waszyngtońskiego badał kwestię liczebności populacji Prochlorococcus.
Angielscy naukowcy przeprowadzili eksperyment, który może okazać się przełomowy dla ustalenia pochodzenia życia...
Kryzys wieku średniego może należeć do przeszłości - twierdzą naukowcy. Jak wynika z najnowszych badań, moment w...
Czym jest tzw. „długi Covid"? W nowym badaniu naukowcy przyjrzeli się bliżej jakości życia osób, które przewlekl...
Potencjalne uderzenie kosmicznego obiektu w Ziemię może budzić zrozumiałe emocje. Prawdopodobieństwo wystąpienia...
12 800 lat temu, w fazie klimatycznej określanej jako młodszy dryas, mogło dojść do eksplozji komety w ziemskiej...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas