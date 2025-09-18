Aktualizacja: 18.09.2025 04:51 Publikacja: 18.09.2025 04:51
Zestaw został zniszczony ogniem artylerii, po tym jak jego pozycja została wykryta przez dron. Wartość zestawu to ok. 25 mln dolarów.
Informacje takie przekazuje Wadym Fiłaszkin, gubernator obwodu donieckiego. Fiłaszkin podkreśla, że Rosjanie zrzucają na miasto codziennie co najmniej 10 bomb lotniczych. Fiłaszkin wezwał wszystkich mieszkańców miasta do ewakuacji przyznając, że do miasta zbliżają się Rosjanie.
Major ukraińskiej armii współpracę z rosyjską FSB miał podjąć po tym, jak z Rosjanami współpracę rozpoczęła jego żona (stało się to najpóźniej w marcu 2023 roku). Małżonkowie zgodzili się przekazywać Rosjanom informacje na temat rozmieszczenia ukraińskich wojsk i sprzętu wojskowego. Fotografowali także obiekty o znaczeniu strategicznym. Mężczyzna został skazany na 15 lat więzienia i konfiskatę mienia.
Informację taką przekazują ukraińskie Siły Systemów Bezzałogowych. Zniszczone zostały zestawy Tor-M2, zestaw Buk-M3 oraz radar systemu Buk-M2. Sprzęt wart ok. 80-90 mln dolarów zniszczyli operatorzy dronów z 412. Pułku „Nemesis”.
Ok. 1:30 czasu moskiewskiego w południowej części miasta słychać było eksplozje, które były prawdopodobnie efektem aktywności obrony przeciwlotniczej. Na razie nie ma informacji o ofiarach. Wcześniej pojawiła się informacja, że działanie zawiesiło lotnisko w Wołgogradzie.
Zdjęcia z miejsca ataku publikuje Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy. W ataku ranne zostały cztery osoby – trzech kierowców samochodów i pracownik stacji.
Kijowska obwodowa administracja wojskowa podała, że w czasie obowiązywania na terenie obwodu alarmu powietrznego ogłoszonego w związku z atakiem dronów, aktywna była obrona przeciwlotnicza. Mer Kijowa Witalij Kliczko informował o aktywności obrony przeciwlotniczej w samym Kijowie.
Gubernator obwodu biełgorodzkiego, Wiaczesław Gładkow poinformował, że w ataku drona na samochód w mieście Szebekino zginęła jedna osoba, a jedna została ranna. Ranny trafił do szpitala.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1302 dniu wojny
Foto: PAP
