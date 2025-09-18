W trakcie wojny Kozak podobno co najmniej dwukrotnie próbował ją przerwać. Na samym jej początku (na przełomie lutego i marca 2022 r.) podjął rozmowy z Kijowem i miał uzyskać zapewnienie Ukraińców, że rezygnują ze wstępowania do NATO. Miało to być podstawą traktatu pokojowego.

– Ale Papa do tego czasu znalazł się już w innej modalności – wyjaśniali kilka miesięcy później anonimowi urzędnicy Kremla w rozmowie z BBC. „Papa” to Putin w żargonie kremlowskiej nomenklatury i to on wiosną 2022 r. chciał podbić całą Ukrainę, nie zamierzając prowadzić rozmów z władzami w Kijowie, które chciał obalić.

Przed wybuchem wojny Dmitrij Kozak „opiekował się” donbaskimi separatystami i kontrolował kontakty z Ukrainą. Prowadził też negocjacje z Ukrainą. Po wybuchu wojny Putin odsunął go, a rozmowy z Kijowem powierzył Władimirowi Miedinskiemu.

– Mitia, wyjaśnij mi teraz, dziecko, co to za wojna? Kto jej potrzebuje? (…) Czy ja coś przepuściłam w twoim wychowaniu… Nie wiem, co powiedzieć. Nie rozumiem tej wojny. I nie mogę zrozumieć, że jesteś w drugim obozie. Innym niż ten, w którym są twoi koledzy z klasy, my i ja też – mówiła wtedy nauczycielka z ukraińskiej wioski Bandurowo, leżącej w stepach na pograniczu obwodów kirowohradzkiego, winnickiego i odeskiego.

Mitia to zdrobnienie od imienia Kozaka – Dmitrija. A zwracała się do niego jego dawna klasowa wychowawczyni. Kozak bowiem jest Ukraińcem i urodził się w 1958 r. w Ukrainie. Prawdopodobnie z tego powodu Putin powierzył mu po 2014 r. zajmowanie się sprawami rosyjskich separatystów w Donbasie. W końcu jednak zdecydował się na otwartą agresję.