O tym, że Sadyr Dżaparow nie pojawi się w Petersburgu poinformował jego rzecznik, Erbol Sułtanbajew. - Ze względu na harmonogram prac prezydent Kirgistanu Sadyr Dżaparow nie weźmie udziału w nieformalnym szczycie WNP w Petersburgu - powiedział Sułtanbajew. Dodał, że ze strony kirgiskiej wysłany został sekretarz stanu Sujunbek Kasmambetow, aby w imieniu prezydenta przekazać prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi gratulacje z okazji jego 70. urodzin, przypadających w piątek.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow mówił, że Putin weźmie udział w nieformalnym szczycie WNP w Petersburgu. - Prezydent ma odbyć nieformalne spotkanie szefów państw WNP. Odbędzie się ono w Pałacu Konstantynowskim - zaznaczył.

7 października Władimir Putin kończy 70 lat. Pytany, czy prezydent rodzin będzie świętował urodziny w towarzystwie rodziny i przyjaciół rzecznik Kremla odparł, że Putin ma w piątek "napięty harmonogram". - A co do spraw rodzinnych – to rzecz osobna, zazwyczaj nie lubimy o tym rozmawiać – dodał.

Rosyjska agencja Interfax podała, że nieformalny szczyt WNP ma odbyć się w Wielkim Pałacu Konstantynowskim w Strielnie w rejonie pietrodworcowym Petersburga.