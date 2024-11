Sterowana przez Rosję Abchazja walczy o resztki wolności

– To kłamstwa i prowokacje. Sojusz i strategiczne partnerstwo z Rosją pozostają niezłomne, jak i braterskie relacje oraz wzajemne wsparcie pomiędzy naszymi narodami – deklarował lider opozycyjnej organizacji i jeden z możliwych kandydatów na „prezydenta”.

Dlaczego w Abchazji nie chcą rosyjskich inwestorów? Chodzi m.in. o cenne działki nad Morzem Czarnym

Jaki więc był cel protestów? Powodem była tzw. umowa inwestycyjna, podpisana niedawno przez władze separatystycznej republiki z Rosją. Miejscowi obawiają się, że na jej mocy rosyjscy deweloperzy zabudują najlepsze miejsca na abchaskim wybrzeżu i uderzą w interesy lokalnych elit, w dużej mierze czerpiących dochody z turystyki. Wielu mieszkańców parapaństwa obawia się również, że ustawa otworzy drogę do masowego przejęcia gruntów przez Rosjan.

– Trwa lokalna walka dwóch centrów elit – gudauckiego (zachodniego) i oczamczyrskiego (wschodniego), które na przemian sprawują władzę w Abchazji. Prawo, które umożliwiłoby przejmowanie działek przez Rosjan, nie podoba się części zachodniej, bo znajdują się tam najbardziej reprezentacyjne działki i miejsca wypoczynku, kojarzone m.in. z daczami Stalina – mówi „Rzeczpospolitej” Wojciech Górecki, główny analityk OSW ds. Turcji, Kaukazu i Azji Centralnej.

– W Abchazji nie ma sił antyrosyjskich, są mniej lub bardziej prorosyjskie. Ci mniej prorosyjscy chcą zachować chociaż niewielką szansę na niezależność – dodaje. Jak twierdzi, w odróżnieniu od Abchazji w Osetii Południowej (również oderwanej od Gruzji w 2008 roku –red.) własnych elit już wcale nie pozostało, bo przeniosły się do rosyjskiej Osetii Północnej.

Rosja płaci i zwiększa presję. Deputowany Dumy: kąsają rękę, która karmi

Moskwie, która dopłaca mniej więcej połowę do rocznego budżetu separatystycznej republiki (oficjalną walutą jest tam rosyjski rubel), zależy na ekspansji rosyjskich firm do regionu. Zresztą Bżania zgodził się na podpisanie tej umowy dopiero po tym, jak Kreml we wrześniu wstrzymał wypłatę dotacji, z których w Abchazji wypłacają pensję m.in. nauczycielom i lekarzom.