Tak można by wnioskować z artykułów politologa Siergieja Karaganowa, który wcześniej kilkakrotnie wzywał do użycia broni jądrowej przeciw Ukrainie. „Postanowiwszy nie używać najstraszniejszej broni, starając się zachować jak najwięcej istnień naszych żołnierzy i cywilów, Rosja – jak się zdaje – na razie nie osiągnie takiego zwycięstwa, jakie osiągnęła w wojnie z armią Napoleona. (…) Nie będzie też prawdopodobnie takiego pogromu, jak rozbicie hitlerowskiej armii” – napisał w zeszłym tygodniu.
Od 24 lutego 2022 roku Rosja miała stracić na Ukrainie ok. 1 097 450 żołnierzy, 11 189 czołgów, 23 277 pojazdów opancerzonych, 32 846 zestawów artyleryjskich, 1 490 wyrzutni rakiet, 1 217 zestawów przeciwlotniczych, 422 samoloty, 341 śmigłowców, 60 079 bezzałogowych statków powietrznych, 3 718 pocisków manewrujących, 28 jednostek nawodnych, 1 okręt podwodny, 61 878 pojazdów (w tym cystern) i 3 965 jednostek sprzętu specjalnego.
Ataków dokonali operatorzy dronów z brygady „Pomsta”.
O ataku poinformował gubernator obwodu, Ihor Taburec.
Ukraińskie koleje państwowe informują, że w wyniku ataku na infrastrukturę kolejową i przerwy w dostawach prądu, opóźnione zostały co najmniej cztery pociągi. Liczba opóźnionych pociągów może się jednak zwiększyć.
Zatrzymani to obywatele Ukrainy, którzy zostali pozyskani przez Rosjan do współpracy za pośrednictwem komunikatora Telegram. Wszyscy podjęli współpracę dla pieniędzy. Jeden z zatrzymanych, 21-latek, został aresztowany w Charkowie, po podpaleniu SUV-a należącego do ukraińskiej armii, który przechodził przegląd po zrealizowaniu misji bojowej na froncie. W obwodzie czerniowieckim zatrzymano 24-latka, który wcześniej był skazany za kradzież samochodu. Po wyjściu z więzienia i nawiązaniu współpracy z Rosjanami, 24-latek otrzymał polecenie podpaleń infrastruktury kolejowej w zachodnich obwodach Ukrainy. Mężczyzna pozyskał do współpracy 34-latka – on również został zatrzymany.
Jeden z zatrzymanych za dokonanie podpaleń
Foto: SBU
Izraelskie uderzenie na stolicę Kataru, Dauhę, do którego doszło 9 września, zniszczyło architekturę negocjacji między Izraelem a Palestyńczykami – oświadczył przebywający z wizytą w Bagdadzie sekretarz Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Siergiej Szojgu. - W tym tygodniu widzieliśmy raz jeszcze konsekwencje niekontrolowanego rozszerzania się kryzysu w regionie. Mówię o izraelskich atakach powietrznych na pokojową stolicę Kataru. Takie działania nie mogą być usprawiedliwione jako „precyzyjne ataki” - mówił Szojgu na spotkaniu z prezydentem Iraku Abdulem Latifem Raszidem. - Efektem było, że Dauha zawiesiła wysiłki w zakresie mediacji w konflikcie izraelsko-palestyńskim. Architektura negocjacji została zniszczona - dodał. Szojgu podkreślił, że Rosja postrzega atak na Dauhę jako „poważne naruszenie prawa międzynarodowego i Karty Narodów Zjednoczonych” oraz zagrożenie dla suwerenności i integralności terytorialnej niepodległego państwa. - Zdecydowanie potępiamy takie metody - dodał Szojgu.
Ćwiczenia Zapad 2025 odbywały się na poligonach w Rosji i Białorusi, a także na Morzu Bałtyckim i Morzu Barentsa między 12 a 16 września.
Ministerstwo Obrony Rosji podało, że po dwa drony zostały strącone nad obwodem biełgorodzkim i rostowskim, a jeden dron zestrzelono nad obwodem woroneskim. Drony zostały strącone przez obronę przeciwlotniczą między 21.30 a 23.00 czasu moskiewskiego.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1301 dniu wojny
Foto: PAP
