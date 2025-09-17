06:06 Prawda o przebiegu wojny zaczyna powoli docierać do elit obsługujących Kreml

Tak można by wnioskować z artykułów politologa Siergieja Karaganowa, który wcześniej kilkakrotnie wzywał do użycia broni jądrowej przeciw Ukrainie. „Postanowiwszy nie używać najstraszniejszej broni, starając się zachować jak najwięcej istnień naszych żołnierzy i cywilów, Rosja – jak się zdaje – na razie nie osiągnie takiego zwycięstwa, jakie osiągnęła w wojnie z armią Napoleona. (…) Nie będzie też prawdopodobnie takiego pogromu, jak rozbicie hitlerowskiej armii” – napisał w zeszłym tygodniu.

05:49 Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podał nowe dane o rosyjskich stratach

Od 24 lutego 2022 roku Rosja miała stracić na Ukrainie ok. 1 097 450 żołnierzy, 11 189 czołgów, 23 277 pojazdów opancerzonych, 32 846 zestawów artyleryjskich, 1 490 wyrzutni rakiet, 1 217 zestawów przeciwlotniczych, 422 samoloty, 341 śmigłowców, 60 079 bezzałogowych statków powietrznych, 3 718 pocisków manewrujących, 28 jednostek nawodnych, 1 okręt podwodny, 61 878 pojazdów (w tym cystern) i 3 965 jednostek sprzętu specjalnego.

04:51 Straż Graniczna Ukrainy publikuje nagrania z ataków dronów na pozycje Rosjan na kupiańskim odcinku frontu

Ataków dokonali operatorzy dronów z brygady „Pomsta”.

04:47 Rosjanie zaatakowali obiekty infrastruktury krytycznej w obwodzie czerkaskim

O ataku poinformował gubernator obwodu, Ihor Taburec.

04:44 Rosjanie zaatakowali infrastrukturę kolejową Ukrainy

Ukraińskie koleje państwowe informują, że w wyniku ataku na infrastrukturę kolejową i przerwy w dostawach prądu, opóźnione zostały co najmniej cztery pociągi. Liczba opóźnionych pociągów może się jednak zwiększyć.

04:39 SBU i ukraińska policja zatrzymała trzech podpalaczy działających na zlecenie Rosjan

Zatrzymani to obywatele Ukrainy, którzy zostali pozyskani przez Rosjan do współpracy za pośrednictwem komunikatora Telegram. Wszyscy podjęli współpracę dla pieniędzy. Jeden z zatrzymanych, 21-latek, został aresztowany w Charkowie, po podpaleniu SUV-a należącego do ukraińskiej armii, który przechodził przegląd po zrealizowaniu misji bojowej na froncie. W obwodzie czerniowieckim zatrzymano 24-latka, który wcześniej był skazany za kradzież samochodu. Po wyjściu z więzienia i nawiązaniu współpracy z Rosjanami, 24-latek otrzymał polecenie podpaleń infrastruktury kolejowej w zachodnich obwodach Ukrainy. Mężczyzna pozyskał do współpracy 34-latka – on również został zatrzymany.

Jeden z zatrzymanych za dokonanie podpaleń Foto: SBU

04:32 Rosja krytykuje Izrael za atak na Dauhę

Izraelskie uderzenie na stolicę Kataru, Dauhę, do którego doszło 9 września, zniszczyło architekturę negocjacji między Izraelem a Palestyńczykami – oświadczył przebywający z wizytą w Bagdadzie sekretarz Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Siergiej Szojgu. - W tym tygodniu widzieliśmy raz jeszcze konsekwencje niekontrolowanego rozszerzania się kryzysu w regionie. Mówię o izraelskich atakach powietrznych na pokojową stolicę Kataru. Takie działania nie mogą być usprawiedliwione jako „precyzyjne ataki” - mówił Szojgu na spotkaniu z prezydentem Iraku Abdulem Latifem Raszidem. - Efektem było, że Dauha zawiesiła wysiłki w zakresie mediacji w konflikcie izraelsko-palestyńskim. Architektura negocjacji została zniszczona - dodał. Szojgu podkreślił, że Rosja postrzega atak na Dauhę jako „poważne naruszenie prawa międzynarodowego i Karty Narodów Zjednoczonych” oraz zagrożenie dla suwerenności i integralności terytorialnej niepodległego państwa. - Zdecydowanie potępiamy takie metody - dodał Szojgu.

04:29 Zakończyły się ćwiczenia Zapad 2025

Ćwiczenia Zapad 2025 odbywały się na poligonach w Rosji i Białorusi, a także na Morzu Bałtyckim i Morzu Barentsa między 12 a 16 września.

04:26 We wtorek wieczorem nad Rosją strąconych zostało pięć ukraińskich dronów

Ministerstwo Obrony Rosji podało, że po dwa drony zostały strącone nad obwodem biełgorodzkim i rostowskim, a jeden dron zestrzelono nad obwodem woroneskim. Drony zostały strącone przez obronę przeciwlotniczą między 21.30 a 23.00 czasu moskiewskiego.

04:25 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1301 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1301 dniu wojny Foto: PAP

