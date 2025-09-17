Rosjanie tracą dowódców i sztaby

W połowie sierpnia – gdy zaczął się rosyjski rajd w okolicach Pokrowska – na spotkaniu na Alasce Władimir Putin miał przekonywać prezydenta Donalda Trumpa, że w ciągu 2-3 miesięcy, najwyżej czterech jego armia podbije pozostałą część obwodu donieckiego. Gdy skończyło się spotkanie, zaczęły się lokalne, ukraińskie kontrataki trwające do dziś.

W rejon Pokrowska skierowano oddziały Azowa, które zamknęły atakujących w dwóch niewielkich „kotłach”. Jednocześnie na początku września udało się zdezorganizować rosyjskie dowództwo w tym rejonie. Sztaby w Doniecku odwiedził rosyjski minister obrony, dzięki temu ukraiński wywiad namierzył ich siedziby, a potem wykonano powietrzne uderzenie na nie. Trafiono podobno zarówno dowództwo całej rosyjskiej Grupy Centrum, jak i 41 armii atakującej właśnie Pokrowsk.

Bardzo podobne uderzenia i mniej więcej w tym samym czasie Ukraińcy wykonali na rosyjskie dowództwa w obwodach kurskim i biełgorodzkim, który sąsiaduje z ukraińskim obwodem sumskim atakowanym przez Rosjan. Najpierw udało się znacznie osłabić uderzeniami rosyjską obronę przeciwlotniczą w tym rejonie, a potem lotnictwo zaatakowało sztaby i magazyny na bliskim zapleczu. W jednym przypadku Rosjanie sami siebie zaatakowali, bowiem własny skład amunicji trafili swoją rakietą przeciwlotniczą, która zboczyła z kursu.

Rezultatem ukraińskich ataków było znaczne osłabienie rosyjskich wojsk w tym rejonie i wywołanie chaosu w jednostkach, które atak zastał w trakcie przygotowań do przejazdu w okolice Pokrowska.

„W pierwszych tygodniach letniej ofensywy w czerwcu, pewny siebie Putin ogłaszał: „cała Ukraina nasza” i groził zdobyciem Sum. Pod koniec lata jego wojska są ściśnięte w kilku nadgranicznych wioskach, gdy próbowały się wycofać po serii porażek” – podsumował Atlantic Council.

Latem Putinowi się nie udało, musi zdążyć przed jesiennymi deszczami

„Wydawało się, że wszystko jest gotowe do tego, by Rosja w końcu złamała uporczywy opór Ukrainy i wygrała wojnę. Jednak wraz z nastaniem września stało się zupełnie oczywiste, że potężna letnia ofensywa Putina zakończyła się niepowodzeniem” – dodaje.