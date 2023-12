Jak długo Putin chce wojować

- Mogę wam powiedzieć jedno: w obecnej chwili Rosja nie ma planów prowadzenia wojny w 2025 roku. Możliwe, że pod koniec 2024, jeśli nic się nie zmieni, będą to korygować. Ale na razie takich planów nie ma – powiedział szef ukraińskiego wywiadu wojskowego, gen. Kyryło Budanow w czasie panelu w Kijowie.

Tymczasem podczas swej konferencji prasowej Władimir Putin zapewniał, że nadal chce tego, co ogłosił w dniu rozpoczęcia agresji na Ukrainę: jej demilitaryzacji, „denazyfikacji” (cokolwiek to mogłoby znaczyć) oraz statutu neutralnego. W tym ostatnim wypadku bez wątpienia chodzi o zakaz członkostwa w NATO, nie wiadomo co Putin myśli o wstąpieniu Kijowa do Unii Europejskiej.

Jednocześnie rosyjski prezydent traktował podbite do tej pory tereny Ukrainy jak swoje, opowiadając o ich finansowaniu. Nie powiedział jednak, czy gotów jest z nich ustąpić ani też czy zamierza podbijać następne i jak długo.

Jeszcze trzy lata wojny

Niemiecki Bild jednak pisze, że Kreml nie zamierza zawierać żadnego zawieszenia broni z Ukrainą (co bezpośrednio wynika z tego, co mówił Putin). Ale też, że Moskwa opracowuje nowy, średnioterminowy plan wojny, przynajmniej do końca 2026 roku.