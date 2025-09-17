Aktualizacja: 17.09.2025 13:46 Publikacja: 17.09.2025 13:36
Friedrich Merz
W czasie parlamentarnej debaty Merz nawiązał do naruszeń przestrzeni powietrznej w Polsce i Rumunii przez rosyjskie drony. Jak mówił, działania te wpisują się w trwające od lat testowanie przez Rosję tego, na co może sobie pozwolić wobec Zachodu.
– Putin od dawna sprawdza, gdzie jest granica. Sabotuje, szpieguje, morduje. Próbuje nas destabilizować. Rosja próbuje destabilizować nasze społeczeństwa – mówił kanclerz Niemiec, podkreślając że dotyczy to również niemieckiego społeczeństwa. – Nie pozwolimy na to – zapewnił Merz, tłumacząc że aby przeciwstawić się działaniom Putina kraj zaczął wzmacniać swoje zdolności obronne.
– Nasza wolność jest zagrożona – mówił też Merz w kontekście rosyjskiej agresji przeciw Ukrainie.
– Musimy powstrzymywać naszych przeciwników przed dalszą agresją, a jednocześnie jednoczyć naszych sojuszników i partnerów – stwierdził niemiecki kanclerz. – Niemcy znów kształtują Europę i nie stoją już dłużej z tyłu. Musimy być zdolni bronić się, żebyśmy nie musieli tego robić – dodał.
Friedrich Merz, kanclerz Niemiec
Merz mówił też, że nie można się zgodzić na kapitulację Rosji wobec Ukrainy. – Narzucony pokój, pokój bez wolności, zachęci Putina do szukania kolejnego celu – oświadczył kanclerz Niemiec. To właśnie wówczas przywołał naruszenie przestrzeni powietrznej Polski. – Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej pokazuje, jak realne może się to stać – stwierdził.
Kanclerz Niemiec już wcześniej nazwał Putina zbrodniarzem wojennym. W reakcji na to Kreml stwierdził, że poglądy niemieckiego przywódcy na ukraińskie rozmowy pokojowe nie powinny być brane pod uwagę.
Mimo wielu udokumentowanych przypadków ataków Rosji na obiekty cywilne, w tym np. bloki mieszkalne, szkoły czy szpitale na Ukrainie, Rosja zaprzecza oskarżeniom o dopuszczanie się zbrodni wojennych. Tymczasem Julia Nawalna, żona Aleksieja Nawalnego, rosyjskiego opozycjonisty, który w 2024 roku zmarł w kolonii karnej poinformowała 17 września, że pobrany od jej męża materiał biologiczny, który zdołała wywieźć z Rosji, został zbadany w zachodnich laboratoriach, które wykazały, że Nawalny został otruty.
Na niemieckiej scenie politycznej wspieraniu przez Berlin Ukrainy sprzeciwia się Alternatywa dla Niemiec, która w niektórych sondażach zrównuje się z CDU/CSU. Liderka AfD Alice Weidel oskarżyła Merza o „pozowaniu na globalnego polityka i watażkę”. Jens Spahn, przewodniczący frakcji CDU/CSU w Bundestagu w reakcji na to nazwał Weidel „piątą kolumną” Rosji.
Zdaniem ministra obrony Niemiec, Borisa Pistoriusa, pomoc wojskowa, jakiej od początku wojny Niemcy udzieliły już Ukrainie, przewyższyła pomoc przekazaną Kijowi przez Waszyngton.
