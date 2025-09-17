Rzeczpospolita
Friedrich Merz o Władimirze Putinie: Testuje, sabotuje, morduje

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz mówił na forum Bundestagu, że Władimir Putin testuje, na co może sobie pozwolić wobec Zachodu.

Publikacja: 17.09.2025 13:36

Artur Bartkiewicz

W czasie parlamentarnej debaty Merz nawiązał do naruszeń przestrzeni powietrznej w Polsce i Rumunii przez rosyjskie drony. Jak mówił, działania te wpisują się w trwające od lat testowanie przez Rosję tego, na co może sobie pozwolić wobec Zachodu. 

Friedrich Merz: Musimy być zdolni bronić się, żebyśmy nie musieli tego robić. Niemcy nie stoją już z tyłu

– Putin od dawna sprawdza, gdzie jest granica. Sabotuje, szpieguje, morduje. Próbuje nas destabilizować. Rosja próbuje destabilizować nasze społeczeństwa – mówił kanclerz Niemiec, podkreślając że dotyczy to również niemieckiego społeczeństwa. – Nie pozwolimy na to – zapewnił Merz, tłumacząc że aby przeciwstawić się działaniom Putina kraj zaczął wzmacniać swoje zdolności obronne. 

– Nasza wolność jest zagrożona – mówił też Merz w kontekście rosyjskiej agresji przeciw Ukrainie. 

– Musimy powstrzymywać naszych przeciwników przed dalszą agresją, a jednocześnie jednoczyć naszych sojuszników i partnerów – stwierdził niemiecki kanclerz. – Niemcy znów kształtują Europę i nie stoją już dłużej z tyłu. Musimy być zdolni bronić się, żebyśmy nie musieli tego robić – dodał. 

Władimir Putin od dawna sprawdza, gdzie jest granica. Sabotuje, szpieguje, morduje. próbuje nad destabilizować

Friedrich Merz, kanclerz Niemiec

Merz mówił też, że nie można się zgodzić na kapitulację Rosji wobec Ukrainy. – Narzucony pokój, pokój bez wolności, zachęci Putina do szukania kolejnego celu – oświadczył kanclerz Niemiec. To właśnie wówczas przywołał naruszenie przestrzeni powietrznej Polski. – Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej pokazuje, jak realne może się to stać – stwierdził. 

Kanclerz Niemiec już wcześniej nazwał Putina zbrodniarzem wojennym. W reakcji na to Kreml stwierdził, że poglądy niemieckiego przywódcy na ukraińskie rozmowy pokojowe nie powinny być brane pod uwagę. 

Mimo wielu udokumentowanych przypadków ataków Rosji na obiekty cywilne, w tym np. bloki mieszkalne, szkoły czy szpitale na Ukrainie, Rosja zaprzecza oskarżeniom o dopuszczanie się zbrodni wojennych. Tymczasem Julia Nawalna, żona Aleksieja Nawalnego, rosyjskiego opozycjonisty, który w 2024 roku zmarł w kolonii karnej poinformowała 17 września, że pobrany od jej męża materiał biologiczny, który zdołała wywieźć z Rosji, został zbadany w zachodnich laboratoriach, które wykazały, że Nawalny został otruty.

Szefowa AfD oskarżona przez polityka CDU/CSU o bycie piątą kolumną Rosji w Niemczech

Na niemieckiej scenie politycznej wspieraniu przez Berlin Ukrainy sprzeciwia się Alternatywa dla Niemiec, która w niektórych sondażach zrównuje się z CDU/CSU. Liderka AfD Alice Weidel oskarżyła Merza o „pozowaniu na globalnego polityka i watażkę”. Jens Spahn, przewodniczący frakcji CDU/CSU w Bundestagu w reakcji na to nazwał Weidel „piątą kolumną” Rosji.

Zdaniem ministra obrony Niemiec, Borisa Pistoriusa, pomoc wojskowa, jakiej od początku wojny Niemcy udzieliły już Ukrainie, przewyższyła pomoc przekazaną Kijowi przez Waszyngton. 

