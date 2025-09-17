W czasie parlamentarnej debaty Merz nawiązał do naruszeń przestrzeni powietrznej w Polsce i Rumunii przez rosyjskie drony. Jak mówił, działania te wpisują się w trwające od lat testowanie przez Rosję tego, na co może sobie pozwolić wobec Zachodu.

Friedrich Merz: Musimy być zdolni bronić się, żebyśmy nie musieli tego robić. Niemcy nie stoją już z tyłu

– Putin od dawna sprawdza, gdzie jest granica. Sabotuje, szpieguje, morduje. Próbuje nas destabilizować. Rosja próbuje destabilizować nasze społeczeństwa – mówił kanclerz Niemiec, podkreślając że dotyczy to również niemieckiego społeczeństwa. – Nie pozwolimy na to – zapewnił Merz, tłumacząc że aby przeciwstawić się działaniom Putina kraj zaczął wzmacniać swoje zdolności obronne.

– Nasza wolność jest zagrożona – mówił też Merz w kontekście rosyjskiej agresji przeciw Ukrainie.

– Musimy powstrzymywać naszych przeciwników przed dalszą agresją, a jednocześnie jednoczyć naszych sojuszników i partnerów – stwierdził niemiecki kanclerz. – Niemcy znów kształtują Europę i nie stoją już dłużej z tyłu. Musimy być zdolni bronić się, żebyśmy nie musieli tego robić – dodał.