Trump zdecydował. Stany Zjednoczone wyślą Ukrainie broń opłaconą przez sojuszników

Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa zatwierdziła pierwsze dostawy uzbrojenia dla Ukrainy, które mają wkrótce zostać wysłane do Kijowa. Tym razem broń jest dostarczana w ramach nowego mechanizmu finansowego, opracowanego wspólnie z sojusznikami NATO — podały Agencji Reuters dwie osoby znające szczegóły sprawy.

Reklama Reklama

Mechanizm PURL — finansowanie przez sojuszników NATO

Jest to pierwsze zastosowanie mechanizmu określanego jako Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Pozwala on na wysyłanie ukraińskiej armii uzbrojenia z amerykańskich zapasów, finansowanego przez państwa alianckie. Zatwierdzono już możliwe dwie wysyłki o wartości każda do 500 milionów dolarów.

Decyzję podjął podsekretarz obrony do spraw polityki, Elbridge Colby.

Do tej pory administracja Trumpa realizowała jedynie sprzedaż broni i przekazy pomocowe zatwierdzone przez poprzedniego prezydenta, Joe Bidena, znanego z jednoznacznego wsparcia Kijowa.

Źródła nie ujawniły szczegółowej listy uzbrojenia zakupionego za europejskie fundusze, poinformowały jednak, że wśród sprzętu znajdują się systemy obrony powietrznej, które są bardzo potrzebne z uwagi na wzrost liczby rosyjskich ataków dronami i pociskami rakietowymi.