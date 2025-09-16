Rzeczpospolita
Trump zdecydował. Stany Zjednoczone wyślą Ukrainie broń opłaconą przez sojuszników

Pierwsze pakiety amerykańskiej pomocy zbrojeniowej dla Ukrainy, przyznane przez administrację Donalda Trumpa na podstawie mechanizmu PURL, zostały zatwierdzone i wkrótce mają zostać wysłane. Będą to dwa pakiety o o wartości 500 mln dolarów każdy.

Publikacja: 16.09.2025 20:28

Trump zdecydował. Stany Zjednoczone wyślą Ukrainie broń opłaconą przez sojuszników

Foto: Reuters

Agnieszka Kazimierczuk

Administracja  prezydenta USA Donalda Trumpa zatwierdziła pierwsze dostawy uzbrojenia dla Ukrainy, które mają wkrótce zostać wysłane do Kijowa. Tym razem broń jest dostarczana w ramach nowego mechanizmu finansowego, opracowanego wspólnie z sojusznikami NATO — podały Agencji Reuters dwie osoby znające szczegóły sprawy.

Mechanizm PURL — finansowanie przez sojuszników NATO

Jest to pierwsze zastosowanie mechanizmu określanego jako Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Pozwala on na wysyłanie ukraińskiej armii uzbrojenia z amerykańskich zapasów, finansowanego przez państwa alianckie. Zatwierdzono już możliwe dwie wysyłki o wartości każda do 500 milionów dolarów.

Decyzję podjął podsekretarz obrony do spraw polityki, Elbridge Colby.

Do tej pory administracja Trumpa realizowała jedynie sprzedaż broni i przekazy pomocowe zatwierdzone przez poprzedniego prezydenta, Joe Bidena, znanego z jednoznacznego wsparcia Kijowa.

Źródła nie ujawniły szczegółowej listy uzbrojenia zakupionego za europejskie fundusze, poinformowały jednak, że wśród sprzętu znajdują się systemy obrony powietrznej, które są bardzo potrzebne z uwagi na wzrost liczby rosyjskich ataków dronami i pociskami rakietowymi.

Amerykańscy oficerowie na Białorusi. Obserwowali ćwiczenia Zapad 2025
Aktualne potrzeby militarne Ukrainy

Według specjalistów potrzeby Ukrainy pozostają niezmienne w porównaniu do poprzednich miesięcy — obejmują systemy obrony powietrznej, wyrzutnie, systemy przeciwlotnicze, rakiety oraz artylerię. Lista PURL jest obecnie w trakcie procesu zatwierdzenia w Pentagonie, co potwierdziły źródła. Według jednego z nich, zatwierdzona pomoc to sprzęt, o który Ukraińcy wielokrotnie prosili i który pozwala im utrzymać stabilne linie frontu.

Pentagon nie skomentował na razie tych informacji.

Prezydent USA Donald Trump
Trump o wojnie Rosji z Ukrainą: Zełenski musi zawrzeć umowę

Przed wyjazdem do Wielkiej Brytanii prezydent USA Donald Trump powiedział, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski „będzie musiał zawrzeć umowę”, aby zakończyć wojnę rozpętaną przez Rosję, podczas gdy Europa, jego zdaniem, musi przestać kupować rosyjską ropę.

Skomentował również swoją wizję możliwego porozumienia: - Do tanga trzeba dwojga. To są dwie osoby, Zełenski i Putin, które się nienawidzą - stwierdził.

Trump zasugerował, że być może będzie musiał „zasiąść z nimi w jednym pokoju, ponieważ nie mogą siedzieć razem”. Podkreślił również, że ta wojna nigdy nie powinna się wydarzyć. Po raz kolejny powiedział, że kocha Ukrainę i naród ukraiński i chce, aby wojna się skończyła.

Źródło: rp.pl, Reuters

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Osoby Donald Trump

