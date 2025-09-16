Trump zdecydował. Stany Zjednoczone wyślą Ukrainie broń opłaconą przez sojuszników

Aktualizacja: 16.09.2025 21:09 Publikacja: 16.09.2025 20:28
Foto: Reuters
Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa zatwierdziła pierwsze dostawy uzbrojenia dla Ukrainy, które mają wkrótce zostać wysłane do Kijowa. Tym razem broń jest dostarczana w ramach nowego mechanizmu finansowego, opracowanego wspólnie z sojusznikami NATO — podały Agencji Reuters dwie osoby znające szczegóły sprawy.
Jest to pierwsze zastosowanie mechanizmu określanego jako Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Pozwala on na wysyłanie ukraińskiej armii uzbrojenia z amerykańskich zapasów, finansowanego przez państwa alianckie. Zatwierdzono już możliwe dwie wysyłki o wartości każda do 500 milionów dolarów.
Decyzję podjął podsekretarz obrony do spraw polityki, Elbridge Colby.
Do tej pory administracja Trumpa realizowała jedynie sprzedaż broni i przekazy pomocowe zatwierdzone przez poprzedniego prezydenta, Joe Bidena, znanego z jednoznacznego wsparcia Kijowa.
Źródła nie ujawniły szczegółowej listy uzbrojenia zakupionego za europejskie fundusze, poinformowały jednak, że wśród sprzętu znajdują się systemy obrony powietrznej, które są bardzo potrzebne z uwagi na wzrost liczby rosyjskich ataków dronami i pociskami rakietowymi.
Czytaj więcej
W poniedziałek, niedaleko Borysowa, oficerowie amerykańskiej armii obserwowali wspólne ćwiczenia...
Według specjalistów potrzeby Ukrainy pozostają niezmienne w porównaniu do poprzednich miesięcy — obejmują systemy obrony powietrznej, wyrzutnie, systemy przeciwlotnicze, rakiety oraz artylerię. Lista PURL jest obecnie w trakcie procesu zatwierdzenia w Pentagonie, co potwierdziły źródła. Według jednego z nich, zatwierdzona pomoc to sprzęt, o który Ukraińcy wielokrotnie prosili i który pozwala im utrzymać stabilne linie frontu.
Pentagon nie skomentował na razie tych informacji.
Czytaj więcej
„Jeśli NATO zrobi, jak mówię, wojna szybko się skończy” – zadeklarował prezydent USA Donald Trump...
Przed wyjazdem do Wielkiej Brytanii prezydent USA Donald Trump powiedział, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski „będzie musiał zawrzeć umowę”, aby zakończyć wojnę rozpętaną przez Rosję, podczas gdy Europa, jego zdaniem, musi przestać kupować rosyjską ropę.
Skomentował również swoją wizję możliwego porozumienia: - Do tanga trzeba dwojga. To są dwie osoby, Zełenski i Putin, które się nienawidzą - stwierdził.
Trump zasugerował, że być może będzie musiał „zasiąść z nimi w jednym pokoju, ponieważ nie mogą siedzieć razem”. Podkreślił również, że ta wojna nigdy nie powinna się wydarzyć. Po raz kolejny powiedział, że kocha Ukrainę i naród ukraiński i chce, aby wojna się skończyła.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl, Reuters
Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa zatwierdziła pierwsze dostawy uzbrojenia dla Ukrainy, które mają wkrótce zostać wysłane do Kijowa. Tym razem broń jest dostarczana w ramach nowego mechanizmu finansowego, opracowanego wspólnie z sojusznikami NATO — podały Agencji Reuters dwie osoby znające szczegóły sprawy.
Rozpoczął się kolejny etap operacji wojskowej izraelskiej armii w Gazie, największym mieście Strefy Gazy położon...
Komisja Śledcza ONZ ds. Okupowanego Terytorium Palestyńskiego uznała, że Izrael dopuścił się ludobójstwa w Stref...
Prezydent USA Donald Trump poinformował o drugim w ciągu ostatnich kilkunastu dni ataku amerykańskiej armii na ł...
Były prezydent Federacji Rosyjskiej potępia unijne plany wykorzystania rosyjskich aktywów do wsparcia działań wo...
W poniedziałek wieczorem Służba Ochrony Państwa zneutralizowała drona operującego nad budynkami rządowymi w Wars...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas