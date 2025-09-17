O co chodzi? Po upadku Związku Radzieckiego w 1991 roku rosyjski program kosmiczny zmagał się z ogromnym brakiem pieniędzy, biurokracją, korupcją i skargami młodych inżynierów na złe zarządzanie. Najlepsi z nich wyemigrowali więc na Zachód, do renomowanych ośrodków kosmicznych w Europie i USA.

Rosjanie odprawili Muska z kwitkiem

Już w 2002 r. w Moskwie pojawił się Elon Musk, który chciał kupić rosyjską międzykontynentalną rakietę balistyczną do startów i wynoszenia obiektów w kosmos. Proponował współpracę. Rosjanie go wtedy zlekceważyli, uznając za niewiarygodnego. Musk odleciał z niczym, a to rosyjskie doświadczenie skłoniło go do znalezienia własnego sposobu na obniżenie rosyjskich opłat za starty w kosmos.

Teraz Dmitrij Bakanow przyznał, że Roskosmos musi się zmienić, odejść od starych modeli pracy i przyciągnąć więcej młodych talentów. Zapewnił, że Roskosmos wyciągnął wnioski z dawnych błędów, w tym z odprawienia z kwitkiem Muska.

Tym, czego Bakanow nie powiedział, jest fakt ogromnego niezadowolenia Kremla, z faktu, że Starlink skutecznie wykorzystują siły zbrojne Ukrainy w wojnie z rosyjską agresją. Stąd rosnące naciski na Roskosmos, by uruchomił na niebie coś podobnego.

Fiasko programu Sfera

Przypomnijmy, że Kreml już raz chciał dogonić Muska i działo się to jeszcze przed pandemią, kiedy Roskosmos był zbiurokratyzowaną instytucją, nie współpracującą ani z prywatnym biznesem, ani nie stawiającą na młodych specjalistów.