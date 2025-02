Poleciał szef Roskosmosu. Ale nie w kosmos, tylko ze stołka

Czytaj więcej Technologie Rosja traci pozycję w kosmosie. Putin chce atomowego statku kosmicznego Prezydent Władimir Putin wezwał swój rząd do znalezienia funduszy na plan budowy statku kosmicznego o napędzie atomowym. To reakcja na tego typu projekty na Zachodzie.

Szybko okazało się, że wraz z przesuwaniem terminów rosną koszty i zadłużenie inwestycji, które sięgnęło 9,5 mld rubli (dziś to 400 mln zł). Pierwszy zastępca dyrektora generalnego Roskosmosu Andriej Jelczaninow poinformował, że sytuacja zadłużenia zostanie unormowana po oddaniu do użytku Narodowego Centrum Kosmicznego, ale nie wcześniej niż w 2025 roku.

„To znaczy, że jeśli będziemy patrzeć realistycznie, to spłacimy długi Centrum do 2026–2029 roku” – twierdził w wywiadzie dla Interfax. Jelczaninow przewidział również „dużą ilość strat” dla samego Roskosmosu na tle sankcji, odmowy współpracy międzynarodowej i „opieszałości niektórych przedsiębiorstw w zakresie przyjętych przez nie zobowiązań”.

Potrzeba współpracy z prywatnym biznesem

Według źródła „Wiedomosti” Borysow miał trudne relacje z innymi firmami z przemysłu kosmicznego. Jego następca ma to zmienić. W Rosji wreszcie pojawiły się prywatne firmy branży kosmicznej, ale monopol Roskosmosu do tej pory uniemożliwia im szybki rozwój. Biurokracja, nepotyzm, korupcja od lat drenują państwowego molocha, który przegrywa wyścig z amerykańskimi, a nawet europejskimi, firmami. W grudniu 2024 r. stanowisko stracił zastępca Borysowa. Postawiono mu zarzuty korupcyjne.

Czytaj więcej Biznes Roskosmos składa samokrytykę: produkcja satelitów leży na łopatkach USA wypuszczają rocznie około 3000 satelitów różnego przeznaczenia. Rosja - 40 sztuk. Ale za to zapowiada zbudowanie własnej stacji kosmicznej. Prace rozłożone na dekadę mają kosztować 609 miliardów rubli (27,21 mld zł).

Nowy szef korporacji ma to zmienić. Ma doświadczenie w zarządzaniu systemem łączności i transformacją cyfrową ministerstwa transportu, co oznacza, że ​​doskonale rozumie problem wprowadzania technologii kosmicznych do gospodarki. To jest prawdopodobnie jeden z głównych powodów jego nominacji.