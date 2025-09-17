- O wszystkim, co jest stanem faktycznym i naszą wiedzą informuję pana prezydenta i BBN. To dla mnie zawsze było bardzo ważne – podkreślił Kosiniak-Kamysz, dodając że to on wprowadził podawanie informacji o każdym poderwaniu pary dyżurnej myśliwców w związku z atakami dronów na Ukrainę.

Rosyjskie drony i rakiety nad terytorium Ukrainy i Polski, mapa z nocy z 9 na 10 września Foto: PAP

- To jest odpowiedzialność Ministerstwa Obrony i wojska. Są określone meldunki składane do BBN i raporty dzienne i tygodniowe, które są przekazywane – podkreślił Kosiniak-Kamysz. Wicepremier zapewnił, że strona rządowa przekazała wszystkie posiadane informacje na temat wydarzeń z nocy z 9 na 10 września BBN-owi.

- Całą wiedzę, jaką mamy w tym zakresie, wszystkie informacje były przekazywane i są na bieżąco przekazywane do BBN. W posiedzeniach Komitetu Bezpieczeństwa bierze udział przedstawiciel prezydenta. Nie ma części, w której są ministrowie i rząd, a w drugiej przedstawiciele prezydenta i innych służb – mówił też wicepremier, dopytywany o to, dlaczego BBN twierdzi, że nie miał informacji o tym, co stało się w Wyrykach. Dodał jednak, że MON i wojsko nie przekazywali BBN informacji z prokuratury, bo „nie ma do nich dostępu”. Zaznaczył, że ogólnie dostępne informacje prokuratury są dostępne dla wszystkich.

Gen. Wiesław Kukuła: Korespondencja i informowanie nie okazały się wystarczająco zrozumiałe z naszej strony

Z kolei gen. Kukuła mówił, że na ustalenie tego, co stało się w Wyrykach trzeba jeszcze poczekać, aż pracę zakończą organy ścigania. - Ja również zrozumiałem, że korespondencja i informowanie, które realizujemy jako wojskowi, szczebli politycznych, tym razem nie okazały się wystarczająco zrozumiałe z naszej strony (...). Dołożę wszelkich starań, aby ta komunikacja była jak najlepsza, w pełni zrozumiała. (...) Zaraz po powrocie do Warszawy będę pogłębiał informowanie pana prezydenta na ten temat. Chcę jasno podkreślić, że jako wojskowi możemy mówić tylko o hipotezach i wskazać panu prezydentowi najbardziej prawdopodobne hipotezy, które my wojskowi stawiamy (...). Prokuratura potrzebuje dużo czasu, aby temat zbadać i zamknąć (...). Podstawowym organem, który wyda rozstrzygnięcie tej sprawy jest prokuratura – oświadczył szef Sztabu Generalnego.

Władysław Kosiniak-Kamysz o uszkodzeniu domu w Wyrykach: Dron jest sprawcą wszystkiego

Dopytywany, co spadło na dom w Wyrykach Kosiniak-Kamysz odparł, że „to jest zadanie dla prokuratury, Żandarmerii Wojskowej i wszystkich służb”. - Oni to muszą wyjaśnić, oni to będą komunikować – dodał powtarzając, że za wszystko, co stało się w nocy z 9 na 10 września odpowiada Rosja. - Oczywiście wojskowi muszą wyciągnąć lekcje, doskonalić swoje umiejętności (...). Ale sprawcą wszystkiego... odpowiedzialność pełną za wszystko ponosi Federacja Rosyjska. Niemniej państwo polskie dba o swoich obywateli. I odbudujemy ten dom. Poleciłem wszystkim służbom udzielić wszelkiej możliwej pomocy – zapewnił wicepremier.