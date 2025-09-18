Były premier był pytany o słowa Wołodymyra Zełenskiego – prezydent Ukrainy w rozmowie ze Sky News stwierdził, że Polska w przypadku „zmasowanego ataku” powietrznego Rosji przy użyciu dronów „nie zdołałaby uratować ludzi”. Jak mówił w nocy z 9 na 10 września, gdy przestrzeń powietrzna Polski została naruszona co najmniej 19 razy, nad Polską strącono cztery drony. W tym samym czasie Rosjanie atakowali cele na Ukrainie przy użyciu 810 dronów, z których Ukraińcy strącili ponad 700.

Leszek Miller: Żaden kraj na świecie nie zaatakuje NATO

- To typowa „ruska onuca” – odparł Miller. - Człowiek, który sączy rosyjską propagandę i mówi, że Polska jest bezbronna to „ruska onuca” - dodał. Dopytywany czy Zełenski nie powinien był mówić takich rzeczy w Sky News odparł: „Oczywiście, że nie powinien. Tym bardziej, że Polska stara się, jak może, by nie szkodzić Ukrainie, a przeciwnie - pomagać”.

- Tym bardziej, że to nie jest pierwszy raz, gdy Wołodymyr Zełenski czyni takie uwagi. Kiedyś pamiętam na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego ONZ sobie pozwolił. Tak uważa po prostu - dodał.

Miller nawiązał do wypowiedzi Zełenskiego w czasie Zgromadzenia Ogólnego ONZ w 2023 roku. - Niepokojące jest to, jak w tej chwili niektórzy w Europie podważają solidarność i organizują teatr polityczny, robiąc thriller ze zboża. Może się wydawać, że odgrywają swoją własną rolę, ale zamiast tego pomagają przygotować scenę dla moskiewskiego aktora – mówił Zełenski komentując tzw. kryzys zbożowy, czyli zamknięcie polskiej granicy dla ukraińskiego zboża w związku z jego niekontrolowanym napływem do Polski co wywołało protesty rolników.