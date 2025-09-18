Aktualizacja: 18.09.2025 11:02 Publikacja: 18.09.2025 10:59
Leszek Miller i Wołodymyr Zełenski
Foto: PAP, REUTERS
Były premier był pytany o słowa Wołodymyra Zełenskiego – prezydent Ukrainy w rozmowie ze Sky News stwierdził, że Polska w przypadku „zmasowanego ataku” powietrznego Rosji przy użyciu dronów „nie zdołałaby uratować ludzi”. Jak mówił w nocy z 9 na 10 września, gdy przestrzeń powietrzna Polski została naruszona co najmniej 19 razy, nad Polską strącono cztery drony. W tym samym czasie Rosjanie atakowali cele na Ukrainie przy użyciu 810 dronów, z których Ukraińcy strącili ponad 700.
- To typowa „ruska onuca” – odparł Miller. - Człowiek, który sączy rosyjską propagandę i mówi, że Polska jest bezbronna to „ruska onuca” - dodał. Dopytywany czy Zełenski nie powinien był mówić takich rzeczy w Sky News odparł: „Oczywiście, że nie powinien. Tym bardziej, że Polska stara się, jak może, by nie szkodzić Ukrainie, a przeciwnie - pomagać”.
Czytaj więcej
Rząd przegrywa wojnę o prawdę w sprawie incydentu w Wyrykach, bo posługuje się demagogicznym argu...
- Tym bardziej, że to nie jest pierwszy raz, gdy Wołodymyr Zełenski czyni takie uwagi. Kiedyś pamiętam na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego ONZ sobie pozwolił. Tak uważa po prostu - dodał.
Miller nawiązał do wypowiedzi Zełenskiego w czasie Zgromadzenia Ogólnego ONZ w 2023 roku. - Niepokojące jest to, jak w tej chwili niektórzy w Europie podważają solidarność i organizują teatr polityczny, robiąc thriller ze zboża. Może się wydawać, że odgrywają swoją własną rolę, ale zamiast tego pomagają przygotować scenę dla moskiewskiego aktora – mówił Zełenski komentując tzw. kryzys zbożowy, czyli zamknięcie polskiej granicy dla ukraińskiego zboża w związku z jego niekontrolowanym napływem do Polski co wywołało protesty rolników.
Czytaj więcej
Były minister spraw zagranicznych Ukrainy Pawło Klimkin mówi o relacjach z Polską. Obawia się, że...
- Ja jestem pewien naszych zdolności (w zakresie obrony kraju – red.). Powiem szczerze, że te ostatnie przypadki z dronami rosyjskimi, które tu wleciały, upewniają mnie w tym przekonaniu, dlatego że niezależnie od tego, jak zostało to wykonane, sama reakcja na to co się działo upewnia mnie w przekonaniu, że NATO nie jest papierowym tygrysem – stwierdził były premier. - Ja uważam, że żaden kraj na świecie nie zaatakuje NATO – podkreślił.
- Celem pana prezydenta Zełenskiego prócz pokonania Rosji jest to, żeby spowodować zbiorową reakcję zbrojną NATO. To znaczy, żeby żołnierze państw członkowskich pojawili się na Ukrainie i rozpoczęli bezpośrednią walkę z Rosją - mówił też były premier.
Rosyjskie drony i rakiety nad terytorium Ukrainy i Polski, mapa z nocy z 9 na 10 września
Foto: PAP
- My w tej sprawie mamy różne interesy. Ukraina ma interes sprowokowania, czy włączenia krajów NATO do bezpośrednich działań zbrojnych. My mamy interes, aby trzymać się od tego jak najdalej – dodał.
Miller wyraził jednocześnie przekonanie, że „naszą najsilniejszą tarczą jest obecność w NATO”. - Pakt Północnoatlantycki ma taką moc odstraszającą, że nikt nie odważy się zaatakować jakiegokolwiek kraju NATO i z tego punktu widzenia Polska jest absolutnie bezpieczna – podkreślił dodając, że taki przekaz należy kierować do Polaków.
W nocy z 9 na 10 września doszło do co najmniej 19 naruszeń polskiej granicy przez rosyjskie drony. Wojsko zdecydowało się strącić część dronów, uznając je za zagrożenie – był to pierwszy od początku wojny Rosji z Ukrainą przypadek, gdy siły NATO strzelały do rosyjskich dronów nad terytorium państwa Sojuszu. W strącaniu dronów Polaków wspierały holenderskie myśliwce F-35.
Z dotychczasowych ustaleń wynika, że większość dronów, których szczątki znaleziono, to drony typu Gerbera – czyli rosyjskie drony-wabiki mające odciągać ukraińską obronę przeciwlotniczą od zwalczania prawdziwych celów. Nie ma informacji, by którykolwiek dron, który wleciał nad terytorium Polski, przenosił głowicę bojową.
W związku z pojawieniem się dronów nad Polską, władze naszego kraju zdecydowały się uruchomić artykuł 4 Traktatu Północnoatlantyckiego, mówiący o konsultacjach z sojusznikami. Donald Tusk informował, że sojusznicy przedstawili „propozycje konkretnego wsparcia obrony powietrznej naszego kraju”.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Były premier był pytany o słowa Wołodymyra Zełenskiego – prezydent Ukrainy w rozmowie ze Sky News stwierdził, że Polska w przypadku „zmasowanego ataku” powietrznego Rosji przy użyciu dronów „nie zdołałaby uratować ludzi”. Jak mówił w nocy z 9 na 10 września, gdy przestrzeń powietrzna Polski została naruszona co najmniej 19 razy, nad Polską strącono cztery drony. W tym samym czasie Rosjanie atakowali cele na Ukrainie przy użyciu 810 dronów, z których Ukraińcy strącili ponad 700.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
– Polska nie kłamie, Polacy nie kłamią. Minister Bosacki według swojej najlepszej wiedzy przedstawiał informacje...
Rząd przegrywa wojnę o prawdę w sprawie incydentu w Wyrykach, bo posługuje się demagogicznym argumentami. Ze słó...
List od Donalda Trumpa dotarł do Kancelarii Prezydenta - poinformował w TVN24 Marcin Przydacz, szef prezydenckie...
W piątek szef MSZ weźmie udział w inauguracji nowego ruchu polityczno-społecznego, w Tatrach spotka się ze swoim...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas