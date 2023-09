Były szef MSZ Ukrainy: Spór pomaga polskim władzom przed wyborami. Poprawią swoje notowania

Były minister spraw zagranicznych Ukrainy Pawło Klimkin mówi o relacjach z Polską. Obawia się, że wybory w krajach sąsiadujących z Ukrainą może doprowadzić do władzy "nowych Orbanów".

Pawło Klimkin

Foto: Foreign and Commonwealth Office [CC BY 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons