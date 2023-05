Zakaz importu zboża z Ukrainy. Zełenski: To nie do przyjęcia

Materiał Promocyjny

Gdańsk jest jednym z najatrakcyjniejszych miast do życia w Polsce, co znajduje potwierdzenie w licznych rankingach i zestawieniach. To także silny ośrodek turystyczny, każdego roku odwiedzany przez miliony gości z kraju i z zagranicy. Nic więc dziwnego, że atrakcyjne nieruchomości cieszą się tutaj dużym zainteresowaniem inwestorów, nie tylko lokalnych. Jedną z najszerszych ofert w tym segmencie rynku posiada Euro Styl z Grupy Dom Development, realizujący inwestycje w topowych lokalizacjach, także w centrum Gdańska.