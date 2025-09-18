Donald Trump: Putin mnie zawiódł. Naprawdę mnie zawiódł

Odnosząc się do wojny Rosji przeciwko Ukrainie Trump powiedział, że niegdyś uważał ten konflikt za najłatwiejszy do rozwiązania. – Jestem zaszczycony, że mogę powiedzieć, że rozwiązaliśmy siedem wojen, siedem wojen, wojen nierozwiązywalnych, wojen, których nie dało się wynegocjować ani zakończyć. My je rozwiązaliśmy, Stany Zjednoczone rozwiązały siedem z nich. Wydawało mi się, że najłatwiejsza będzie wojna w Ukrainie ze względu na moje relacje z prezydentem Putinem, ale on mnie zawiódł. Naprawdę mnie zawiódł – powiedział Trump.

– Zobaczymy, jak to się skończy – dodał, wyrażając jednak przekonanie, że uda mu się doprowadzić do końca konfliktu.

Dotychczasowe działania Donalda Trumpa, w tym szczyt na Alasce, gdzie spotkał się z Władimirem Putinem, nie doprowadziły do przełomu w wojnie. Wspominając o pieniądzach wydanych na wsparcie Ukrainy przez poprzednią administrację USA, Trump stwierdził, że „sytuacja wymknęła się spod kontroli” i jest to bardzo smutne.

Starmer skomentował słowa Trumpa, stwierdzając, że oba kraje „muszą wywrzeć dodatkową presję na Putina”. Nawiązując do niedawnych rosyjskich ataków na budynki rządowe w Kijowie oraz naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, brytyjski premier powiedział o Putinie, że „nie są to działania kogoś, kto chce pokoju”.