Donald Trump: Putin mnie zawiódł. Naprawdę mnie zawiódł

- Putin naprawdę mnie zawiódł - mówił prezydent USA Donald Trump podczas wspólnej konferencji prasowej z premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem. Wspominał też zastrzelonego Charliego Kirka, któremu, jak opowiadał, wróżył świetlaną przyszłość. Trump przebywa na Wyspach z trzydniową wizytą.

Publikacja: 18.09.2025 17:31

Donald Trump i Keir Starmer

Donald Trump i Keir Starmer

Foto: Reuters/Kevin Lamarque

Bartosz Lewicki

Odnosząc się do wojny Rosji przeciwko Ukrainie Trump powiedział, że niegdyś uważał ten konflikt za najłatwiejszy do rozwiązania. – Jestem zaszczycony, że mogę powiedzieć, że rozwiązaliśmy siedem wojen, siedem wojen, wojen nierozwiązywalnych, wojen, których nie dało się wynegocjować ani zakończyć. My je rozwiązaliśmy, Stany Zjednoczone rozwiązały siedem z nich. Wydawało mi się, że najłatwiejsza będzie wojna w Ukrainie ze względu na moje relacje z prezydentem Putinem, ale on mnie zawiódł. Naprawdę mnie zawiódł – powiedział Trump.

– Zobaczymy, jak to się skończy – dodał, wyrażając jednak przekonanie, że uda mu się doprowadzić do końca konfliktu.

Dotychczasowe działania Donalda Trumpa, w tym szczyt na Alasce, gdzie spotkał się z Władimirem Putinem, nie doprowadziły do przełomu w wojnie. Wspominając o pieniądzach wydanych na wsparcie Ukrainy przez poprzednią administrację USA, Trump stwierdził, że „sytuacja wymknęła się spod kontroli” i jest to bardzo smutne. 

Czytaj więcej

Władimir Putin
Polityka
Władimir Putin chce dalszej wojny. Usuwa ze swego otoczenia jedynego jej przeciwnika

Starmer skomentował słowa Trumpa, stwierdzając, że oba kraje „muszą wywrzeć dodatkową presję na Putina”. Nawiązując do niedawnych rosyjskich ataków na budynki rządowe w Kijowie oraz naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, brytyjski premier powiedział o Putinie, że „nie są to działania kogoś, kto chce pokoju”.

Trump zasugerował, że chce przywrócić obecność USA w bazie Bagram w Afganistanie

Donald Trump zasugerował też, że chce przywrócić obecność wojsk USA w bazie lotniczej Bagram w Afganistanie. – Próbujemy to odzyskać – powiedział Trump, ubolewając nad trudnościami w rozwiązywaniu wojen, które – jak mówił – skłoniły go do krytykowania prezydenta Joe Bidena za sposób, w jaki wycofał wojska amerykańskie z Afganistanu.

Czytaj więcej

Afganistan: Amerykanie opuścili bazę Bagram
Konflikty zbrojne
Afganistan: Amerykanie opuścili bazę Bagram

Trump nazwał swoje wezwanie do tego, aby armia amerykańska ponownie ustanowiła przyczółek w Afganistanie „pilną wiadomością”, ale – jak zauważają brytyjskie media – już wcześniej podnosił ten pomysł.

Prezydent powtórzył, że obecność USA w Bagram jest wartościowa ze względu na bliskość Chin, największego konkurenta gospodarczego i militarnego Stanów Zjednoczonych.

Donald Trump: Charlie Kirk mógł zostać prezydentem

Donald Trump wspominał też konserwatywnego aktywistę Charliego Kirka, który – jak mówił – został „haniebnie zamordowany za wyrażanie swoich poglądów”. Poinformował, że planuje wziąć udział w nabożeństwie żałobnym w niedzielę w Arizonie.

Czytaj więcej

Charlie Kirk został postrzelony podczas wystąpienia na Uniwersytecie Utah Valley w Orem w stanie Uta
Przestępczość
Zamach na uniwersytecie w Utah. Ofiarą strzelca padł Charlie Kirk, znany zwolennik Donalda Trumpa
– Niektórzy mówili, że pewnego dnia może zostać prezydentem. Powiedziałem mu: „Charlie, myślę, że masz duże szanse, żeby kiedyś nim zostać” – mówił Trump. 

Donald Trump do przedstawicieli biznesu i technologii: Przejmujecie władzę nad światem

Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer i prezydent USA Donald Trump podpisali też umowę inwestycyjną o wartości 250 mld funtów. Koncentruje się ona przede wszystkim na nowych technologiach i sztucznej inteligencji.&nbsp;– Spójrzcie tylko, co dziś razem osiągamy. Cóż za dzień! 250 mld funtów przepłynęło w obie strony przez Atlantyk – stwierdził szef brytyjskiego rządu. W jego ocenie, jest to „zdecydowanie największy pakiet inwestycyjny w historii Wielkiej Brytanii”.

Trump zwrócił się bezpośrednio do zgromadzonych przedstawicieli biznesu oraz technologii, mówiąc do nich: – Jesteście najlepsi na świecie – komplementował ich. – Przejmujecie władzę nad światem! – dodał. 

Jego zdaniem, relacja łącząca Wielką Brytanię i USA jest „bezcenna”. – To nierozerwalna więź, która nas łączy. Niezależnie od tego, co dzisiaj robimy, myślę, że jest nierozerwalna – podkreślił.

Prezydent Stanów Zjednoczonych stwierdził, że podpisana umowa stworzy dla USA szanse warte miliardy dolarów. W jego ocenie, Wielka Brytania ma sektor zaopatrzenia dla przemysłu lotniczego i kosmicznego na światowym poziomie. – Wiele osób nie rozumie, jak ważna jest to branża – dodał. Trump określił podpisaną umowę inwestycyjną jako „historyczną”.

Największe gospodarki świata

Największe gospodarki świata

Foto: Infografika PAP

Konferencja prasowa wraz z Keirem Starmerem była ostatnim oficjalnym punktem wizyty prezydenta USA. Jeszcze w czwartek, 18 września Trump wraz z pierwszą damą opuszczą Wielką Brytanię, kończąc trzydniowy pobyt.

Donald Trump Keir Starmer Charlie Kirk

