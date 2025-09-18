Donald Trump: Putin mnie zawiódł. Naprawdę mnie zawiódł

Aktualizacja: 18.09.2025 17:52 Publikacja: 18.09.2025 17:31
Donald Trump i Keir Starmer
Foto: Reuters/Kevin Lamarque
Odnosząc się do wojny Rosji przeciwko Ukrainie Trump powiedział, że niegdyś uważał ten konflikt za najłatwiejszy do rozwiązania. – Jestem zaszczycony, że mogę powiedzieć, że rozwiązaliśmy siedem wojen, siedem wojen, wojen nierozwiązywalnych, wojen, których nie dało się wynegocjować ani zakończyć. My je rozwiązaliśmy, Stany Zjednoczone rozwiązały siedem z nich. Wydawało mi się, że najłatwiejsza będzie wojna w Ukrainie ze względu na moje relacje z prezydentem Putinem, ale on mnie zawiódł. Naprawdę mnie zawiódł – powiedział Trump.
– Zobaczymy, jak to się skończy – dodał, wyrażając jednak przekonanie, że uda mu się doprowadzić do końca konfliktu.
Dotychczasowe działania Donalda Trumpa, w tym szczyt na Alasce, gdzie spotkał się z Władimirem Putinem, nie doprowadziły do przełomu w wojnie. Wspominając o pieniądzach wydanych na wsparcie Ukrainy przez poprzednią administrację USA, Trump stwierdził, że „sytuacja wymknęła się spod kontroli” i jest to bardzo smutne.
Starmer skomentował słowa Trumpa, stwierdzając, że oba kraje „muszą wywrzeć dodatkową presję na Putina”. Nawiązując do niedawnych rosyjskich ataków na budynki rządowe w Kijowie oraz naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, brytyjski premier powiedział o Putinie, że „nie są to działania kogoś, kto chce pokoju”.
Donald Trump zasugerował też, że chce przywrócić obecność wojsk USA w bazie lotniczej Bagram w Afganistanie. – Próbujemy to odzyskać – powiedział Trump, ubolewając nad trudnościami w rozwiązywaniu wojen, które – jak mówił – skłoniły go do krytykowania prezydenta Joe Bidena za sposób, w jaki wycofał wojska amerykańskie z Afganistanu.
Trump nazwał swoje wezwanie do tego, aby armia amerykańska ponownie ustanowiła przyczółek w Afganistanie „pilną wiadomością”, ale – jak zauważają brytyjskie media – już wcześniej podnosił ten pomysł.
Prezydent powtórzył, że obecność USA w Bagram jest wartościowa ze względu na bliskość Chin, największego konkurenta gospodarczego i militarnego Stanów Zjednoczonych.
Donald Trump wspominał też konserwatywnego aktywistę Charliego Kirka, który – jak mówił – został „haniebnie zamordowany za wyrażanie swoich poglądów”. Poinformował, że planuje wziąć udział w nabożeństwie żałobnym w niedzielę w Arizonie.
– Niektórzy mówili, że pewnego dnia może zostać prezydentem. Powiedziałem mu: „Charlie, myślę, że masz duże szanse, żeby kiedyś nim zostać” – mówił Trump.
Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer i prezydent USA Donald Trump podpisali też umowę inwestycyjną o wartości 250 mld funtów. Koncentruje się ona przede wszystkim na nowych technologiach i sztucznej inteligencji. – Spójrzcie tylko, co dziś razem osiągamy. Cóż za dzień! 250 mld funtów przepłynęło w obie strony przez Atlantyk – stwierdził szef brytyjskiego rządu. W jego ocenie, jest to „zdecydowanie największy pakiet inwestycyjny w historii Wielkiej Brytanii”.
Trump zwrócił się bezpośrednio do zgromadzonych przedstawicieli biznesu oraz technologii, mówiąc do nich: – Jesteście najlepsi na świecie – komplementował ich. – Przejmujecie władzę nad światem! – dodał.
Jego zdaniem, relacja łącząca Wielką Brytanię i USA jest „bezcenna”. – To nierozerwalna więź, która nas łączy. Niezależnie od tego, co dzisiaj robimy, myślę, że jest nierozerwalna – podkreślił.
Prezydent Stanów Zjednoczonych stwierdził, że podpisana umowa stworzy dla USA szanse warte miliardy dolarów. W jego ocenie, Wielka Brytania ma sektor zaopatrzenia dla przemysłu lotniczego i kosmicznego na światowym poziomie. – Wiele osób nie rozumie, jak ważna jest to branża – dodał. Trump określił podpisaną umowę inwestycyjną jako „historyczną”.
Największe gospodarki świata
Foto: Infografika PAP
Konferencja prasowa wraz z Keirem Starmerem była ostatnim oficjalnym punktem wizyty prezydenta USA. Jeszcze w czwartek, 18 września Trump wraz z pierwszą damą opuszczą Wielką Brytanię, kończąc trzydniowy pobyt.
Źródło: rp.pl
