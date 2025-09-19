Aktualizacja: 19.09.2025 05:44 Publikacja: 19.09.2025 04:46
Biuro prasowe rosyjskiej Floty Oceanu Spokojnego informuje, że w ćwiczeniach biorą udział wielozadaniowe okręty podwodne o napędzie atomowym – Krasnojarsk i Omsk. Załogi tych okrętów odpaliły pociski manewrujące Onyks i Granit w kierunku celów na morzu oddalonych o ponad 250 km.
Ministerstwo Obrony Rosji poinformowało o rozpoczęciu ćwiczeń „Laros 2025”, w których uczestniczą żołnierze z Laosu i żołnierze z jednostek Wschodniego Okręgu Wojskowego Federacji Rosyjskiej. Data ćwiczeń zbiega się z 65. rocznicą ustanowienia relacji dyplomatycznych między Rosją a Laosem. Ćwiczenia potrwają do 25 września.
Trump w rozmowie z Fox News stwierdził, że jeśli Europa „nałoży sankcje lub cła, albo jakkolwiek się to nazwie, na Chiny, wówczas wojna (na Ukrainie) może się skończyć, ponieważ Chiny są z pewnością największym nabywcą ropy z Rosji”. - I sądzę, że mają inne narzędzia nacisku na Rosję - dodał.
Czytaj więcej
Jestem rozczarowany Władimirem Putinem - mówił w rozmowie z Fox News prezydent USA Donald Trump....
W czwartek wieczorem Żandarmeria Wojskowa poinformowała, że prowadzi działania w miejscowości Choiny w województwie lubelskim, gdzie mogą znajdować się szczątki rakiety – prawdopodobnie jednej z rakiet użytych do strącania dronów, które pojawiły się nad Polską w nocy z 9 na 10 września.
Witalij Kliczko, mer Kijowa, informuje o eksplozji w rejonie sołomiańskim ukraińskiej stolicy. Nieco później Timur Tkaczenko, szef kijowskiej administracji wojskowej podał, że szczątki dronów spadły w kilku dzielnicach Kijowa. W rejonie szewczenkowskim uszkodzona została trakcja trolejbusowa. Jak dotąd nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
Atak przeprowadzili operatorzy dronów z 210. Pułku Szturmowego. Zaatakowany punkt kontrolny znajdował się na zapleczu frontu na kierunku orichiwskim.
W rozmowie z Fox News Trump stwierdził, że nie może komentować tego, czy drony pojawiły się nad Polską celowo czy nie i zaznaczył, że „nie powinno ich tam być”. Mówił jednak także, że drony mogły zostać zneutralizowane i dlatego spadły na terytorium Polski – co stanowi sugestię, że w wyniku działania środków do walki radioelektronicznej operatorzy stracili nad nimi kontrolę.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1303 dniu wojny
Foto: PAP
Czytaj więcej
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z 17 na 18 wrześni...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Biuro prasowe rosyjskiej Floty Oceanu Spokojnego informuje, że w ćwiczeniach biorą udział wielozadaniowe okręty podwodne o napędzie atomowym – Krasnojarsk i Omsk. Załogi tych okrętów odpaliły pociski manewrujące Onyks i Granit w kierunku celów na morzu oddalonych o ponad 250 km.
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z 17 na 18 września celem rosyjsk...
Rosja żachnęła się i próbuje dojść do siebie po wywiadzie Ałły Pugaczowej. Gwiazda estrady po raz pierwszy tak o...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W Rosji i na Białorusi zakończyły się ćw...
W chwili, gdy zdecydowana większość społeczeństwa Izraela chce zakończenia wojny, rząd Beniamina Netanjahu rozpo...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Ołha Stefaniszyna rozpoczęła swoją misję...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas