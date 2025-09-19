05:42 Rosyjskie okręty podwodne, w ramach ćwiczeń na Morzu Ochockim, odpaliły pociski manewrujące

Biuro prasowe rosyjskiej Floty Oceanu Spokojnego informuje, że w ćwiczeniach biorą udział wielozadaniowe okręty podwodne o napędzie atomowym – Krasnojarsk i Omsk. Załogi tych okrętów odpaliły pociski manewrujące Onyks i Granit w kierunku celów na morzu oddalonych o ponad 250 km.

05:35 W Laosie rozpoczynają się rosyjsko-laotańskie ćwiczenia wojskowe

Ministerstwo Obrony Rosji poinformowało o rozpoczęciu ćwiczeń „Laros 2025”, w których uczestniczą żołnierze z Laosu i żołnierze z jednostek Wschodniego Okręgu Wojskowego Federacji Rosyjskiej. Data ćwiczeń zbiega się z 65. rocznicą ustanowienia relacji dyplomatycznych między Rosją a Laosem. Ćwiczenia potrwają do 25 września.

04:43 Donald Trump: Nałożenie przez Europę ceł na Chiny może przyspieszyć zakończenie wojny na Ukrainie

Trump w rozmowie z Fox News stwierdził, że jeśli Europa „nałoży sankcje lub cła, albo jakkolwiek się to nazwie, na Chiny, wówczas wojna (na Ukrainie) może się skończyć, ponieważ Chiny są z pewnością największym nabywcą ropy z Rosji”. - I sądzę, że mają inne narzędzia nacisku na Rosję - dodał.

04:40 W miejscowości Choiny znaleziono szczątki rakiety?

W czwartek wieczorem Żandarmeria Wojskowa poinformowała, że prowadzi działania w miejscowości Choiny w województwie lubelskim, gdzie mogą znajdować się szczątki rakiety – prawdopodobnie jednej z rakiet użytych do strącania dronów, które pojawiły się nad Polską w nocy z 9 na 10 września.

04:35 Na Kijów spadły szczątki strąconych przez Ukraińców dronów

Witalij Kliczko, mer Kijowa, informuje o eksplozji w rejonie sołomiańskim ukraińskiej stolicy. Nieco później Timur Tkaczenko, szef kijowskiej administracji wojskowej podał, że szczątki dronów spadły w kilku dzielnicach Kijowa. W rejonie szewczenkowskim uszkodzona została trakcja trolejbusowa. Jak dotąd nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

04:32 Obwód zaporoski: Ukraińscy operatorzy dronów zaatakowali punkt kontrolny na tyłach Rosjan

Atak przeprowadzili operatorzy dronów z 210. Pułku Szturmowego. Zaatakowany punkt kontrolny znajdował się na zapleczu frontu na kierunku orichiwskim.

04:25 Donald Trump sugeruje, że rosyjskie drony spadły na Polskę, ponieważ utracono nad nimi kontrolę w powietrzu

W rozmowie z Fox News Trump stwierdził, że nie może komentować tego, czy drony pojawiły się nad Polską celowo czy nie i zaznaczył, że „nie powinno ich tam być”. Mówił jednak także, że drony mogły zostać zneutralizowane i dlatego spadły na terytorium Polski – co stanowi sugestię, że w wyniku działania środków do walki radioelektronicznej operatorzy stracili nad nimi kontrolę.

04:23 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1303 dniu wojny

