Rząd przedstawia priorytety. Wojska dronowe, CPK, elektrownia atomowa i rewolucja kolejowa

Maciej Berek, minister nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu w Polsce, na konferencji prasowej przedstawił priorytety rządu na najbliższe miesiące.

Aktualizacja: 19.09.2025 10:42 Publikacja: 19.09.2025 09:49

Marcin Berek

Marcin Berek

Foto: KPRM/X

Artur Bartkiewicz

Rzecznik rządu Adam Szłapka i minister Berek podkreślali, że konferencja na temat priorytetów rządu pierwotnie miała odbyć się tydzień wcześniej, ale została przełożona ze względu na naruszenie przestrzeni powietrznej Polski w nocy z 9 na 10 września przez co najmniej kilkanaście rosyjskich dronów. 

W czasie konferencji przedstawione zostały priorytety rządu w czterech obszarach. 

- Przy rekonstrukcji rządu premier Tusk zapowiedział nowe energiczne podejście do tego, co ministrowie chcą zrobić - mówił minister Berek, który obecnie zajmowane stanowisko objął właśnie w czasie lipcowej rekonstrukcji. Jak dodał każdy z członków rządu miał przedstawić trzy najważniejsze dla siebie projekty. 

- Trzy priorytety... to nie oznacza, że minister zajmuje się tylko trzema sprawami. To priorytety (…) ale nie całość pracy członków Rady Ministrów – zaznaczył. 

Priorytety w zakresie bezpieczeństwa: Wojska dronowe, tworzenie budowli ochronnych

- Te priorytety zostały ujęte w cztery filary. Pierwszy z nich to bezpieczna Polska, bezpieczni Polacy – kontynuował. Jak mówił tu największą pracę do wykonania mają szefowie MON, MSWiA i MSZ, ale także ministrowie energii czy aktywów państwowych. 

- Chodzi o to, aby Polska była krajem gotowym do zapewnienia bezpieczeństwa w wymiarze dosłownym. Do odpierania zagrożeń, przeciwdziałania zagrożeniom, a w razie konieczności do aktywnej obrony – podkreślił. Dodał, że w tym obszarze chodzi także o bezpieczeństwo wewnętrzne, energetyczne i ekonomiczne. - To także silna, adekwatna pozycja naszego kraju na arenie międzynarodowej – zaznaczył. 

Wymieniając priorytety w ramach obszaru bezpieczna Polska minister Berek wskazał na wojska dronowe. - Do końca przyszłego roku będzie funkcjonował Inspektorat Wojsk Bezzałogowych Systemów Uzbrojenia, będą funkcjonowały laboratoria dronowe w wybranych jednostek dronowych – stwierdził. Zapowiedział też dalsze rozwijanie Tarczy Wschód i program ochrony ludności cywilnej. - W ramach tego obszaru jest tworzenie nowych budowli ochronnych oraz remont, dostosowywanie tych, które dotychczas funkcjonowały – podkreślił. 

- Na te działania, związane z ochroną ludności, już w przyszłym roku przeznaczamy 17 mld złotych – mówił Berek.

Rząd zapowiada mrożenie cen energii tylko do końca 2025 roku. Minister wyjaśnia dlaczego

- Bezpieczeństwo to także bezpieczeństwo energetyczne. Tu działania ministra energii, które mają spowodować, że polski system elektroenergetyczny będzie odporny na zagrożenia blackoutowe. (…) Szereg działań ma w całości stworzyć bazę do tego, żeby nasz system energetyczny był, możliwie, jak najbardziej odporny na tego typu zagrożenia – kontynuował minister.

Foto: Tomasz Sitarski

- Bezpieczeństwo ekonomiczne z kolei to m.in. niskie ceny energii. Rozwiązania, które są w ustawie, która raz musiała zderzyć się z wetem ze strony prezydenta, ale już ponownie została uchwalona przez parlament, została przekazana do prezydenta. To ustawa, która gwarantuje stabilne, niskie ceny energii w perspektywie do końca bieżącego roku (…). Wiemy, widzimy, że parametry rynkowe są takie, że w przyszłym roku te ceny będą się utrzymywały na nie wyższym poziomie niż ten, który jest dzisiaj mrożony, wyłącznie w wyniku działań rynkowych i regulacyjnych – podkreślił Berek. 

CPK wśród priorytetów rządu w obszarze „innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”

Drugim obszarem, w których ministrowie wskazali priorytety, był obszar „innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”. 

- To wsparcie dla polskich przedsiębiorstw, wsparcie polskich przedsiębiorstw w ich ekspansji zagranicznej, to nasze ambicje co do inwestycji rozwojowych, to myślenie o systemie podatkowym i kontynuacja prac nad znoszeniem barier regulacyjnych – wyliczał minister wskazując, że w tym zakresie najwięcej do zrobienia ma minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, ale też ministrowie infrastruktury i aktywów państwowych. 

- Minister finansów i gospodarki pracuje nad programem rozwoju inwestycji w polskiej gospdarce do roku 2035. Przewidujemy narzędzia, które będą wspierały kluczowe inwestycje – stwierdził Berek. 

- Ten obszar, ten filar, to także Centralny Port Komunikacyjny, który jest strategiczną inwestycją infrastrukturalną, która ma efektywnie (…) zintegrować transport lotniczy, kolejowy, także drogowy w pewnym zakresie – kontynuował. 

- CPK to także bardzo szeroki pakiet postępowań inwestycyjnych. To szansa, także dla polskich przedsiębiorców, aby móc ubiegać się o udział w postępowaniach na które, już w przyszłym roku, przewidujemy wydatki ok. 40 mld zł na przetargi, które będą uruchomione w związku z inwestycjami towarzyszącymi, składającymi się na CPK – zapowiedział. 

Następnie minister poruszył temat energetyki jądrowej. - Innowacyjna konkurencyjna gospodarka to także dalsza praca nad energetyką jądrową. To wszystko, co zastaliśmy po objęciu rządów, umowa pomostowa, którą udało się z inwestorem podpisać, działania, które są prowadzone w tej chwili prowadzą efektywnie do tego, abyśmy mogli mówić o perspektywie uruchomienia pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce – stwierdził. 

- Ale to też działania ministra energii zmierzające do tego, aby mniejsze bloki jądrowe, tzw. SMR-y (małe modułowe reaktory jądrowe – red.) zaistniały w naszej rzeczywistości, stały się elementem naszego systemu energetycznego – kontynuował. 

Rząd zapowiada „renesans polskiej kolei”

Następnie Berek zapowiedział „renesans polskiej kolei”, o którym mówi minister infrastruktury Dariusz Kliczmak. - To są bardzo konkretne środki, ponad 16 mld zł, przewidzianych na kompleksową modernizację i budowę od podstaw ponad 600 wagonów, 35 hybrydowych zespołów trakcyjnych, lokomotyw wielosystemowych, jednosystemowych, dwunapędowych i supernowoczesnych składów piętrowych, o których minister infrastruktury mówi, że mogą zrewolucjonizować naszą kolej trochę tak, jak dekadę temu zrobiło to Pendolino – przekonywał. 

- Gospodarka to upraszczanie prawa podatkowego. (…) Będziemy chcieli szukać obszarów, w których można wprowadzać zmiany w systemie podatkowym, które spowodują że ten system będzie czytelniejszy, względnie przydatniejszy, bardziej jednoznaczny dla wszystkich nas, bo wszyscy jesteśmy podatnikami – mówił też Berek. 

W ramach deregulacji minister zapowiedział „nie mniej niż 200 punktowych zmian deregulacyjnych” i dodał, że jak dotąd wdrożono ich już 146. 

Rząd chce budować „sprawne państwo”. Punktem wyjścia: Przywracanie praworządności

Trzecim filarem, w którym rząd przedstawił priorytety, był filar o nazwie „sprawne państwo i wysoka jakość usług publicznych”. - Co kryje się pod tym pojęciem? Państwo sprawne, to państwo przede wszystkim praworządne, oparte o dobrze funkcjonujące instytucje publiczne, to sprawny system sądownictwa, to uporządkowany, efektywny, łatwo dostępny system świadczeń zdrowotnych, szeroko rozumianych świadczeń społecznych. To edukacja i nauka na miarę współczesnych dzisiejszych wyzwań - wyliczał Berek.

Foto: Paweł Krupecki

Jak dodał w obszarze tym odpowiedzialni są minister cyfryzacji, zdrowia, sprawiedliwości, sportu, edukacji, a także pracy i polityki społecznej oraz nauki i szkolnictwa wyższego. 

- Przywracanie praworządności jako punkt wyjścia. Musimy kontynuować, w bardzo trudnych warunkach, prawnych, faktycznych, związanych z różnym spojrzeniem reprezentowanym przez ośrodki władzy w Polsce, w tym przez prezydenta. Ale nie odstąpimy od drogi, by postawić instytucje publiczne, przywrócić im ich konstytucyjny wymiar. Organy, o których mowa w konstytucji muszą działać tak, jak konstytucja to przewidziała – podkreślił Berek.

W ramach działań mających na celu usprawnienie działania sądów i prokuratur minister zapowiedział „poszerzenie zakresu spraw, w których mogą orzekać asesorzy”,  „umożliwienie dalszego orzekania sędziom, którzy osiągnęli wiek uprawniający ich do tzw. stanu spoczynku” oraz dalszą cyfryzację sądownictwa. 

Priorytety rządu w ochronie zdrowia: AI ma wspierać lekarzy w stawianiu diagnozy

Następnie Berek mówił o pakiecie spraw związanych z programem e-zdrowie. Jak poinformował 16 września powstał zespół międzyresortowy, który będzie się zajmował wspieraniem cyfryzacji w ochronie zdrowia. Jak dodał jest to formalna platforma współpracy resortu zdrowia i cyfryzacji.

- Dalsze upowszechnianie elektronicznej dokumentacji medycznej, która eliminuje lub ogranicza potrzeby wytwarzania i przechowywania dokumentacji papierowej. Większa wygoda, łatwiejsza dostępność, bezpieczeństwo, brak ryzyka zagubienia, utraty tej dokumentacji – tłumaczył minister. 

- Centralna rejestracja e-wizyt, która będzie wprowadzana w wybranych specjalnościach (…). Chodzi o równiejszy dostęp do świadczeń, ale też bardziej efektywne wykorzystanie tych świadczeń, które w systemie są dostępne. Centralny system e-rejestracji powoduje, że łatwiej jest zarządzać terminami, zmniejsza się liczba terminów, które są utracone w związku z tym, że pacjent nie stawia się na umówioną wizytę, a pacjentom łatwiej jest dowiedzieć się gdzie względnie najszybciej może się do specjalisty pacjent dostać - wskazywał na korzyści z cyfryzacji Berek. 

- To narzędzia AI, które mają pomóc lekarzom odciążyć ich od podejmowania rutynowych rozstrzygnięć, szybsza diagnoza – ona zawsze będzie oparta o decyzję człowieka, ale są narzędzia informatyczne, cyfryzacyjne, które mogą ten proces wesprzeć, przyspieszyć - dodał. 

Informacja jest aktualizowana

