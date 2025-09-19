Rzeczpospolita
„Proszę mnie nie atakować za wypowiedzi Donalda Trumpa”. Adam Szłapka komentuje słowa prezydenta USA

– Te słowa muszą budzić nasz niepokój – powiedział rzecznik rządu Adam Szłapka, pytany o wypowiedź prezydenta USA Donalda Trumpa, która według części mediów miała dotyczyć pomocy Stanów Zjednoczonych dla Polski, choć w istocie dotyczyła Ukrainy. W rozmowie z RMF FM Szłapka powtórzył też, że naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony było intencjonalne.

Publikacja: 19.09.2025 09:58

Rzecznik rządu Adam Szłapka był pytany o słowa prezydenta USA Donalda Trumpa

Foto: Leon Neal/Pool via REUTERS, Fotorzepa, Jakub Czermiński

Jakub Czermiński

W piątek rano rzecznik rządu Adam Szłapka udzielił wywiadu RMF FM. Rozmowa dotyczyła m.in. priorytetów legislacyjnych rządu, które miały zostać wkrótce ogłoszone.

Szłapka został też zapytany o słowa prezydenta USA Donalda Trumpa, które dotyczyły Ukrainy, ale m.in. według krążącego w mediach społecznościowych tłumaczenia Polskiej Agencji Prasowej, miały odnosić się do Polski.

Donald Trump
Dyplomacja
Donald Trump nie mówił, że pomoże Polsce dopiero po wojnie. Doszło do nieporozumienia

Rzecznik rządu Adam Szłapka komentuje słowa prezydenta USA Donalda Trumpa

– Zacznijmy od pytania o wypowiedź Donalda Trumpa z dzisiejszej nocy (...). Powiedział: „Cóż, pomagamy wywiadowczo, ale kiedy mówiłem o pomocy lotniczej miałem na myśli bezpieczeństwo po zakończeniu wojny, więc po zakończeniu wojny będziemy pomagać w zapewnieniu pokoju i myślę, że ostatecznie to się stanie”. Możemy się pożegnać ze wsparciem Stanów Zjednoczonych? – tak pytanie sformułował prowadzący.

– Myślę, że nie. Jesteśmy w NATO, jesteśmy razem w sojuszu. To także Stany Zjednoczone uczestniczyły w konsultacjach na podstawie artykułu 4. od razu po tym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej, o które wnioskował rząd w uzgodnieniu z panem prezydentem – odparł rzecznik rządu. – Stacjonują przecież w Polsce wojska amerykańskie, uczestniczyły w ćwiczeniach Żelazny Obrońca – dodał.

– Ale oczywiście te słowa muszą budzić nasz niepokój – ocenił Adam Szłapka, odnosząc się do przytoczonej mu wypowiedzi amerykańskiego prezydenta.

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump

Foto: Leon Neal/Pool via REUTERS

– W tym kontekście niezwykle ważne są jasne deklaracje i nie tylko deklaracje, ale i czyny, prawdziwe wsparcie naszych europejskich sojuszników, które na dniach już do Polski płynie – dodał.

Rzecznik rządu mówił, że pamięta niedawną wizytę prezydenta Karola Nawrockiego w Białym Domu. – Tam taka nie do końca jasna deklaracja o tym wzmocnieniu, wypowiedziana przez prezydenta Trumpa, padła nie w pierwszej części rozmowy, tylko w odpowiedzi na pytanie dziennikarza – stwierdził. – I ta odpowiedź była taka: OK, no to może coś będzie więcej. Z tego faktycznie próbowano zrobić wielką deklarację tego, że w Polsce będzie stacjonowało dużo więcej żołnierzy. No teraz mamy odpowiedź na to – oświadczył w RMF FM Szłapka.

– Wbrew temu, co próbowano nam przedstawić, nie było takiej oczywistej deklaracji wzmocnienia obecności Amerykanów w Polsce, takiej jednoznacznej już z konkretami – przekonywał. – Nie zmienia to faktu, że Polska jest w NATO, Stany Zjednoczone są filarem NATO, w Polsce stacjonują amerykańscy żołnierze, a po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej w nocy z 9 na 10 września na wniosek Polski zostały uruchomione konsultacje w artykule 4. To są ważne sprawy – mówił rzecznik.

Minister-koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak
Polityka
To nie był rosyjski dron? Minister: Bardzo prawdopodobne, ale nie należy się tym emocjonować
Rosyjskie drony nad Polską i słowa Donalda Trumpa. Adam Szłapka: Fakty są jednoznaczne

Adam Szłapka był też w RMF FM pytany o inne słowa Donalda Trumpa z wywiadu dla Fox News. Prezydent USA powiedział, że nie może udzielić komentarza na temat tego, czy rosyjskie drony wleciały nad Polskę omyłkowo, czy nie. – Nie powinno ich tam być – zaznaczył.

Stwierdził też, że bezzałogowce mogły zostać zneutralizowane, ponieważ – jak dodał – drony zwalcza się, dezaktywując je, po czym „spadają na wszystkie strony”.

– Proszę mnie nie atakować za wypowiedzi Donalda Trumpa, bo ja tych wypowiedzi nie bronię – odparł rzecznik rządu. Dodał, że nie wie, skąd prezydent USA bierze wiadomości. – Fakty są jednoznaczne. To było intencjonalne naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję – oświadczył.

Jeden z dronów znalezionych w Polsce 10 września. Czosnówka, województwo lubelskie

Foto: Dariusz Stefaniuk/via REUTERS

Dopytywany, czy Trump nie zna tych faktów, Szłapka odpowiedział, że trudno mu tę wypowiedź amerykańskiego przywódcy komentować. – Może pytanie było nie do końca zrozumiałe, być może ktoś to w Polsce będzie próbował inaczej wytłumaczyć. W naszym interesie jest to, żebyśmy wzmacniali naszą obronę antydronową, naszą obronę przeciwpowietrzną i żebyśmy byli w bardzo bliskich relacjach z NATO – zaznaczył.

Co powiedział Donald Trump i czego naprawdę dotyczyły jego słowa?

Nieporozumienie dotyczące wypowiedzi Donalda Trumpa, o której PAP informowało w tekście zatytułowanym „Trump: wspieramy Polskę wywiadowczo, ale kiedy mówiłem, że pomogę Polsce, to chodziło mi o to, że po wojnie w Ukrainie” wzięło się stąd, że prowadząca wywiad z prezydentem dziennikarka Fox News, zadając pytanie, rozpoczęła je od deklaracji premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera, który zapowiedział skierowanie myśliwców RAF w celu wzmocnienia flanki wschodniej NATO po naruszeniu przestrzeni powietrznej Polski przez rosyjskie drony. – W sierpniu mówił pan, że możemy udzielić pomocy powietrznej, że rozważy pan pomoc w powietrzu. Co to oznacza? Czy to oznacza wysłanie F-16, zestawów Patriot? – pytała.

Donald Trump i Władimir Putin w Anchorage na Alasce, fot. z 15 sierpnia 2025 r.

Donald Trump i Władimir Putin w Anchorage na Alasce, fot. z 15 sierpnia 2025 r.

Foto: REUTERS/Kevin Lamarque

Wypowiedź, którą cytowała dziennikarka, padła po szczycie z udziałem Donalda Trumpa i Władimira Putina w Anchorage na Alasce oraz po późniejszym spotkaniu Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim i przywódcami państw europejskich w Białym Domu. Prezydent USA mówił wówczas o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy, w ramach których część europejskich państw jest gotowych wysłać żołnierzy na Ukrainę w charakterze tzw. sił reasekuracyjnych. Trump deklarował, że Stany Zjednoczone mogą udzielić „powietrznego wsparcia” państwom Europy zaangażowanym w działania nad Dnieprem. Wśród państw gotowych wysłać swoich żołnierzy na Ukrainę Trump wymienił Wielką Brytanię, Francję i Niemcy.

W wywiadzie dla Fox News w odpowiedzi na pytanie, w którym dziennikarka mówiła zarówno o deklaracjach Starmera, jak i sierpniowej wypowiedzi Trumpa, prezydent USA odniósł się ewidentnie do tamtej wypowiedzi. – Pomagamy, przekazując dane wywiadowcze, ale gdy mówiłem o pomocy powietrznej, miałem na myśli bezpieczeństwo po zakończeniu wojny. Po wojnie pomożemy zapewnić pokój. Sądzę, że ostatecznie to się stanie – mówił Trump. USA udzielają od początku wojny pomocy wywiadowczej Ukrainie.

Drony na polu walki

Foto: PAP

Źródło: rp.pl / RMF FM, Fox News

