Rosyjskie drony nad Polską i słowa Donalda Trumpa. Adam Szłapka: Fakty są jednoznaczne

Adam Szłapka był też w RMF FM pytany o inne słowa Donalda Trumpa z wywiadu dla Fox News. Prezydent USA powiedział, że nie może udzielić komentarza na temat tego, czy rosyjskie drony wleciały nad Polskę omyłkowo, czy nie. – Nie powinno ich tam być – zaznaczył.

Stwierdził też, że bezzałogowce mogły zostać zneutralizowane, ponieważ – jak dodał – drony zwalcza się, dezaktywując je, po czym „spadają na wszystkie strony”.

– Proszę mnie nie atakować za wypowiedzi Donalda Trumpa, bo ja tych wypowiedzi nie bronię – odparł rzecznik rządu. Dodał, że nie wie, skąd prezydent USA bierze wiadomości. – Fakty są jednoznaczne. To było intencjonalne naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję – oświadczył.

Jeden z dronów znalezionych w Polsce 10 września. Czosnówka, województwo lubelskie Foto: Dariusz Stefaniuk/via REUTERS

Dopytywany, czy Trump nie zna tych faktów, Szłapka odpowiedział, że trudno mu tę wypowiedź amerykańskiego przywódcy komentować. – Może pytanie było nie do końca zrozumiałe, być może ktoś to w Polsce będzie próbował inaczej wytłumaczyć. W naszym interesie jest to, żebyśmy wzmacniali naszą obronę antydronową, naszą obronę przeciwpowietrzną i żebyśmy byli w bardzo bliskich relacjach z NATO – zaznaczył.

Co powiedział Donald Trump i czego naprawdę dotyczyły jego słowa?

Nieporozumienie dotyczące wypowiedzi Donalda Trumpa, o której PAP informowało w tekście zatytułowanym „Trump: wspieramy Polskę wywiadowczo, ale kiedy mówiłem, że pomogę Polsce, to chodziło mi o to, że po wojnie w Ukrainie” wzięło się stąd, że prowadząca wywiad z prezydentem dziennikarka Fox News, zadając pytanie, rozpoczęła je od deklaracji premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera, który zapowiedział skierowanie myśliwców RAF w celu wzmocnienia flanki wschodniej NATO po naruszeniu przestrzeni powietrznej Polski przez rosyjskie drony. – W sierpniu mówił pan, że możemy udzielić pomocy powietrznej, że rozważy pan pomoc w powietrzu. Co to oznacza? Czy to oznacza wysłanie F-16, zestawów Patriot? – pytała.