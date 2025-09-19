Z tego artykułu dowiesz się: Jak Donald Trump komentuje naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony?

Dlaczego Donald Trump sądził, że wojna rosyjsko-ukraińska będzie łatwa do zakończenia?

Co, zdaniem Donalda Trumpa, mogą zrobić kraje UE i NATO, by doprowadzić do końca wojny?

Tuż po tym, jak przestrzeń powietrzna Polski została naruszona co najmniej 19 razy przez rosyjskie drony, Donald Trump, pytany o tę sprawę stwierdził, że „to mogła być pomyłka”. – Ale niezależnie od tego, nie jestem zadowolony z niczego, co jest związane z całą sytuacją. Ale miejmy nadzieję, że to wszystko się skończy – zaznaczył w odpowiedzi na pytania dziennikarza.

Reklama Reklama

Donald Trump o dronach nad Polską: Mogły zostać dezaktywowane i spadać na wszystkie strony

O naruszenia przestrzeni powietrznej nad Polską, ale też nad Rumunią i państwami bałtyckimi Trump był pytany ponownie w rozmowie z Fox News.

– Jestem rozczarowany Władimirem Putinem – przyznał. – Zakończyłem co najmniej siedem wojen, o wszystkich mówiono, że nie da się ich zakończyć, ale zrobiłem to. To były wojny bardzo trudne do zakończenia – stwierdził. Jako przykład podał wojnę w Kongo (chodzi o konflikt między DR Konga a wspieranymi przez Rwandę rebeliantami z grupy M23 – red.).