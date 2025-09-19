Aktualizacja: 19.09.2025 06:02 Publikacja: 19.09.2025 05:31
Donald Trump twierdzi, że rosyjskie drony mogły spaść na Polskę przypadkowo
Foto: AFP/REUTERS
Tuż po tym, jak przestrzeń powietrzna Polski została naruszona co najmniej 19 razy przez rosyjskie drony, Donald Trump, pytany o tę sprawę stwierdził, że „to mogła być pomyłka”. – Ale niezależnie od tego, nie jestem zadowolony z niczego, co jest związane z całą sytuacją. Ale miejmy nadzieję, że to wszystko się skończy – zaznaczył w odpowiedzi na pytania dziennikarza.
O naruszenia przestrzeni powietrznej nad Polską, ale też nad Rumunią i państwami bałtyckimi Trump był pytany ponownie w rozmowie z Fox News.
– Jestem rozczarowany Władimirem Putinem – przyznał. – Zakończyłem co najmniej siedem wojen, o wszystkich mówiono, że nie da się ich zakończyć, ale zrobiłem to. To były wojny bardzo trudne do zakończenia – stwierdził. Jako przykład podał wojnę w Kongo (chodzi o konflikt między DR Konga a wspieranymi przez Rwandę rebeliantami z grupy M23 – red.).
Czytaj więcej
Mamy zdecydowanie zbyt mało środków antydronowych. I to jest luka w naszych zdolnościach obronnyc...
– Sądziłem, że najłatwiejszą wojną do zakończenia będzie wojna między Rosją a Ukrainą, ze względu na moje relacje z prezydentem Putinem – dodał Trump, który w czasie kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi w 2024 roku sugerował, że zakończy wojnę Rosji z Ukrainą w ciągu 24 godzin. Mówił nawet, że dokona tego jeszcze jako prezydent elekt.
W kontekście dronów naruszających przestrzeń powietrzną Polski Trump stwierdził ponownie, że mogły one spaść na polskim terytorium przypadkowo. – Kiedy posłucha się niektórych ludzi... mówią, że drony zostały zestrzelone i spadły na polskim terytorium. Nie powinny znaleźć się tak blisko – stwierdził.
Dopytywany, czy oznacza to, że jego zdaniem do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej doszło przez pomyłkę, prezydent USA odparł, że „nie może komentować czy to był błąd, czy nie”. – Nie powinno ich tam być – zaznaczył.
Rosyjskie drony i rakiety nad terytorium Ukrainy i Polski, mapa z nocy z 9 na 10 września
Foto: PAP
Następnie stwierdził, że drony mogły zostać zneutralizowane, ponieważ – jak dodał – dziś zwalcza się drony, dezaktywując je (Trump użył słowa disable). – I spadają na wszystkie strony – mówił. – Miejmy nadzieję, że tak było, chcę tak myśleć – dodał. Słowa Trumpa to sugestia, że drony znalazły się w polskiej przestrzeni powietrznej w wyniku utraty kontroli nad nimi przez operatorów w wyniku użycia środków do walki radioelektronicznej. Takie same sugestie przedstawiał wcześniej białoruski przywódca Aleksandr Łukaszenko.
Następnie Trump stwierdził, że wojna Rosji z Ukrainą okazała się „najtrudniejszą wojną do zakończenia”, ponieważ Władimir Putin i Wołodymyr Zełenski „naprawdę się nie lubią”.
Trump powtórzył też zarzuty, jakie sformułował w liście do europejskich sojuszników z NATO opublikowanym przed kilkoma dniami w serwisie Truth Social. – Byłem niezadowolony z państw UE, NATO, gdy zobaczyłem, że kupują ropę od Rosji – mówił. Spośród europejskich państw ropę bezpośrednio od Rosji kupują jedynie Węgry, Słowacja i Turcja (nie należy do UE, jest częścią NATO).
– Jeśli ceny ropy spadną, albo Rosja nie będzie w stanie sprzedawać ropy, nie będzie mieć innego wyboru niż porozumieć się (ws. zakończenia wojny) – podkreślił prezydent USA. – Kiedy kraje UE, NATO kupują ropę od Rosji, to nie jest świetna rzecz – dodał.
Trump zaznaczył też, że wojna Rosji z Ukrainą nie dotyka USA, ponieważ między Stanami Zjednoczonymi a Europą jest „wielki ocean”.
Prezydent USA wyraził też opinię, że wojna może się skończyć, jeśli państwa europejskie nałożą sankcje lub cła na Chiny. – Chiny są największym nabywcą ropy od Rosji. I sądzę, że mają inne narzędzia nacisku na Rosję – stwierdził. – Jeśli Europa zrobi coś odnośnie Chin, sądzę, że Chiny mogą zmusić (Rosję) do zakończenia wojny – dodał.
Jednocześnie Trump podkreślił, że USA nie mogą wyrazić niezadowolenia z powodu tego, że Chiny kupują ropę od Rosji, skoro to samo robią europejskie kraje. – USA były frajerem przez wiele lat, jeśli chodzi o relacje handlowe – stwierdził stwierdził, dodając, że obecnie już tak nie jest dzięki prowadzonej przez jego administrację polityce celnej.
W nocy z 9 na 10 września doszło do co najmniej 19 naruszeń polskiej granicy przez rosyjskie drony. Wojsko zdecydowało się strącić część dronów, uznając je za zagrożenie – był to pierwszy od początku wojny Rosji z Ukrainą przypadek, gdy siły NATO strzelały do rosyjskich dronów nad terytorium państwa Sojuszu. W strącaniu dronów Polaków wspierały holenderskie myśliwce F-35.
Z dotychczasowych ustaleń wynika, że większość dronów, których szczątki znaleziono, to drony typu Gerbera – czyli rosyjskie drony-wabiki mające odciągać ukraińską obronę przeciwlotniczą od zwalczania prawdziwych celów. Nie ma informacji, by którykolwiek dron, który wleciał nad terytorium Polski, przenosił głowicę bojową.
W związku z pojawieniem się dronów nad Polską, władze naszego kraju zdecydowały się uruchomić artykuł 4 Traktatu Północnoatlantyckiego, mówiący o konsultacjach z sojusznikami. Donald Tusk informował, że sojusznicy przedstawili „propozycje konkretnego wsparcia obrony powietrznej naszego kraju”.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Tuż po tym, jak przestrzeń powietrzna Polski została naruszona co najmniej 19 razy przez rosyjskie drony, Donald Trump, pytany o tę sprawę stwierdził, że „to mogła być pomyłka”. – Ale niezależnie od tego, nie jestem zadowolony z niczego, co jest związane z całą sytuacją. Ale miejmy nadzieję, że to wszystko się skończy – zaznaczył w odpowiedzi na pytania dziennikarza.
W momencie rosnącego międzynarodowego niepokoju o sytuację humanitarną w Strefie Gazy coraz większa liczba doros...
Izraelskie czołgi pojawiły się w dwóch dzielnicach miasta Gaza, które znajdują się w pobliżu centrum miasta - in...
Mamy zdecydowanie zbyt mało środków antydronowych. I to jest luka w naszych zdolnościach obronnych - mówi w rozm...
Na dwóch odcinkach frontu Ukraińcy odnoszą sukcesy w kontratakach. Rosjanie odgrażają się, że zimą ruszą do kole...
Pierwsze pakiety amerykańskiej pomocy zbrojeniowej dla Ukrainy, przyznane przez administrację Donalda Trumpa na...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas