Zwróciłbym jednak uwagę również na aspekt defensywny, bo o nim mówi się niewiele. Chodzi o to, że za pomocą dronów Rosjanie byli w stanie łatwo odciągnąć naszą uwagę od niepowodzenia, jakim były manewry Zapad 2025, biorąc pod uwagę ich skalę. W 2021 roku manewry Zapad były dziesięciokrotnie większe niż, obecnie. Rosjanie na pewno wiedzieli, że będziemy o tym pisać, rozmawiać o tym, że Rosja nie ma sił, że armia rosyjska jest wykrwawiona, że wysłała na ćwiczenia rezerwistów, że tych wojsk jest mało. A zamiast tego w Polsce i w NATO rozmawiamy o tym, że Rosja ma inicjatywę i o tym, jak może nam zagrozić. I to, z perspektywy Kremla, jest bardzo pożądane. Wzmacnia strategię negocjacyjną Kremla na przyszłość. Pozwala to przedłużać wojnę i liczyć, że pozycja negocjacyjna Rosji będzie mocna, pomimo że Rosja słabnie zarówno gospodarczo, jak i militarnie. Mimo to Rosji udaje się cały czas pokazywać siebie jako stronę dominującą, która decyduje o przebiegu tego konfliktu. I przekonywać, że to od Władimira Putina zależy przebieg i sposób zakończenia wojny. A Putin na ten moment nie chce zakończenia wojny. I jego ludzie wymyślają różne sposoby, żeby tę wojnę przedłużyć lub przekuć obecne rezultaty, wciąż niezbyt korzystne, w jakiś sukces polityczny.

Mówi pan, że Rosja pokazuje, iż ma inicjatywę. Rzeczywiście, reakcja NATO jest zdecydowana, ale głównie defensywna. Wzmacniamy obronę granicy Polski, NATO uruchamia operację Eastern Sentry, ale – jak w przypadku wszystkich działań hybrydowych Rosji – działamy tylko reaktywnie.

Na pewno Rosjanie widzą, że jesteśmy raczej pasywni i reaktywni. Zaznaczmy, że NATO jest sojuszem obronnym. Nie będzie prowadziło działań destabilizacyjnych, nawet w państwie autorytarnym, jakim jest Rosja, bo to nie jest jego cel. Również i obywatele państw natowskich uważają, że należy tę wojnę raczej powstrzymać niż eskalować. Mam wrażenie, że to jest przyczyna tego, że politycy, zwłaszcza europejscy, mają tak związane ręce. Nikt nie chce być uznany za osobę dążącą do wojny. I to jest ten kłopot. Politycy są bardzo ostrożni, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa. Podam przykład z naszego podwórka. Od wielu lat trwa debata o obronie cywilnej. Jednak gdy spytamy obywatela na ulicy, czym jest obrona cywilna, to on w większości przypadków odpowie, że chodzi o to, by angażować cywili do walki. I dlatego przez lata politycy nie chcieli tego tematu ruszać, bo bali się, że obywatele zrozumieją, iż oznacza to np. przywrócenie poboru. A to jest bardzo drażliwe politycznie. Dopiero teraz, w momencie, kiedy znaleźliśmy właściwy język do mówienia o tym temacie i korzystamy z nazwy „ochrona ludności”, ten system jest rozwijany.

Radosław Sikorski już rok temu mówił, że NATO mogłoby strącać pociski i drony nad Ukrainą. Dziś postuluje to Kijów. W kontekście tego, co pan powiedział, uważa pan, że to jest nierealne?

Wydaje mi się, że na ten moment to nierealne. Strona amerykańska określiła naruszenie przestrzeni powietrznej Polski jako incydent, a przewaga NATO w powietrzu nad Rosją wynika w dużej mierze ze zdolności amerykańskich. Nie zapowiada się, aby Amerykanie wyszli z taką inicjatywą. Myślę, że ta wypowiedź Radosława Sikorskiego to raczej „balon próbny” i próba antycypowania przyszłego kierunku działań, na wypadek eskalacji u granic NATO. Czasem politycy sugerują, że coś trzeba zrobić już, ale tak naprawdę ma dojść do tego w przyszłości. Zwłaszcza, że prędzej czy później naprawdę będziemy musieli o tym rozmawiać, ponieważ ta wojna prawdopodobnie będzie nadal trwać przez kolejny rok. Inicjatywa pokojowa Donalda Trumpa wygląda na razie na porażkę.