Drony, polityka i chaos. Czy Polska potrafi mówić jednym głosem?

Ani postawienie na Amerykę, ani na Unię Europejską nie daje nam pełnej gwarancji bezpieczeństwa. Możliwe, że jakąś szansą byłaby kombinacja obu tych kierunków, ale to by wymagało wyjątkowo zręcznego uzupełniania się skrzydeł polskiej dyplomacji. A nasza klasa polityczna niestety wyjątkowo się do tego nie nadaje.

