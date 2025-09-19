Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.
Aktualizacja: 19.09.2025 07:41 Publikacja: 19.09.2025 07:20
30 lipca Donald Tusk odwiedził Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie, gdzie pokazano mu nasze bezzałogowce. Kilka tygodni później nad Polskę nadleciały falą te ze Wschodu – za rosyjskie uznała je wbrew twierdzeniom premiera także prawicowa opozycja
Foto: Aleksander Kalka/NurPhoto via AFP
Czy polska czysto wojskowa reakcja na inwazję dronów była czymś zadowalającym? Skoro zestrzelono ich jedynie cztery spośród co najmniej 19, to czy naprawdę „zdaliśmy egzamin”? Tak ogłosił prezydent Karol Nawrocki, wykonując w ten sposób zdawkowy ukłon w stronę rządu Donalda Tuska. Dlaczego tak mówił? Żeby dowartościować polskich lotników? Żeby okazać wdzięczność biorącym udział w akcji ekipom sojuszniczym z NATO (holenderskim czy norweskim)?
