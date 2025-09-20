07:01 Atak rosyjskiego lotnictwa na Ukrainę. Polska poderwała myśliwce

„W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainę, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej” – poinformowało ok. godz. 5.30 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. „Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił wszystkie dostępne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości” – czytamy w komunikacie.

Półtorej godziny później alarm został odwołany i „uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej”.

06:42 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1304. dniu wojny

Foto: PAP

06:30 Zapis piątkowej relacji

Wydarzenia z 1304. dnia wojny Rosji z Ukrainą można było śledzić w naszej wczorajszej relacji.