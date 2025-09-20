Uzgodnienie sankcji jest w Unii Europejskiej możliwe tylko jednomyślnie, a Węgry i Słowacja, które pozostają największymi importerami rosyjskiej ropy i gazu rurociągowego, wielokrotnie groziły zablokowaniem nowych inicjatyw, zauważa Financial Times (FT), który dowiedział się o możliwym układzie Brukseli z Budapesztem.

19. pakiet sankcji wobec Rosji do podpisu

Tym razem chodzi o 19. pakiet sankcji, przedstawiony przez Komisję Europejską 19 września. Jest wyjątkowo mocny. Obejmuje restrykcje przeciwko rosyjskim i wspierającym reżim Putina bankom obcym, firmom energetycznym i giełdom kryptowalutowym. Rozszerza sankcje wobec floty cieni – do listy zostanie dodanych 118 statków, co zwiększy ich łączną liczbę do ponad 560. Obniża poważnie pułap cenowy dla rosyjskiego surowca.

Jednym z kluczowych postanowień jest całkowity zakaz importu rosyjskiego skroplonego gazu ziemnego od początku 2027 roku.

Zamrożone wsparcie UE dla Węgier

W 2022 roku Komisja Europejska zamroziła około 22 miliardy euro przyznane Węgrom ze swoich programów. Powodem były obawy dotyczące niezależności sądownictwa, poszanowania praw osób LGBT, praw uchodźców i wolności akademickiej.